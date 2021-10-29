0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 27 0

До конца года могут быть запущены проекты в рамках «інвестнянь» на 500 миллионов долларов

До конца года могут быть запущены проекты в рамках «інвестнянь» на 500 миллионов долларов

Премьер министр Денис Шмыгаль заявил, что до конца года могут быть запущены проекты в рамках «инвестнянь» на около 500 миллионов долларов.

Об этом он сообщил на Facebook.

По его словам, в рамках проекта «инвестняни» UkraineInvest получил от инвесторов уже 27 заявок на более чем на 2 миллиарда долларов.

«Речь идет о проектах в различных сферах, в частности в машиностроении и логистике», — заявил премьер министр.

Напомним, Кабинет Министров Украины принял все необходимые подзаконные акты, что позволит практически использовать закон об «инвестнянях» — потенциальные инвесторы отныне могут подавать заявки.

В рамках принятого закона об «инвестнянях» UkraineInvest за три месяца получил 15 запросов от потенциальных инвесторов на общую сумму свыше 1 млрд долларов.

Президент Владимир Зеленский подписал инициированный им закон, который предусматривает, что до 1 января 2035 года от налогообложения ввозной пошлиной освобождается оборудование, которое будет ввозиться в Украину для реализации инвестпроектов.

Предусмотрена поддержка проектов с инвестициями более 20 млн евро. Также среди обязательных требований к проектам — не менее 80 рабочих мест с зарплатой, которая будет больше средней в регионе на 15%.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.