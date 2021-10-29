До конца года могут быть запущены проекты в рамках «інвестнянь» на 500 миллионов долларов

Премьер министр Денис Шмыгаль заявил, что до конца года могут быть запущены проекты в рамках «инвестнянь» на около 500 миллионов долларов.
Об этом он сообщил на Facebook.
По его словам, в рамках проекта «инвестняни» UkraineInvest получил от инвесторов уже 27 заявок на более чем на 2 миллиарда долларов.
«Речь идет о проектах в различных сферах, в частности в машиностроении и логистике», — заявил премьер министр.
Напомним, Кабинет Министров Украины принял все необходимые подзаконные акты, что позволит практически использовать закон об «инвестнянях» — потенциальные инвесторы отныне могут подавать заявки.
В рамках принятого закона об «инвестнянях» UkraineInvest за три месяца получил 15 запросов от потенциальных инвесторов на общую сумму свыше 1 млрд долларов.
Президент Владимир Зеленский подписал инициированный им закон, который предусматривает, что до 1 января 2035 года от налогообложения ввозной пошлиной освобождается оборудование, которое будет ввозиться в Украину для реализации инвестпроектов.
Предусмотрена поддержка проектов с инвестициями более 20 млн евро. Также среди обязательных требований к проектам — не менее 80 рабочих мест с зарплатой, которая будет больше средней в регионе на 15%.
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