До конца года могут быть запущены проекты в рамках «інвестнянь» на 500 миллионов долларов

Премьер министр Денис Шмыгаль заявил, что до конца года могут быть запущены проекты в рамках «инвестнянь» на около 500 миллионов долларов.

Об этом он сообщил на Facebook.

По его словам, в рамках проекта «инвестняни» UkraineInvest получил от инвесторов уже 27 заявок на более чем на 2 миллиарда долларов.

«Речь идет о проектах в различных сферах, в частности в машиностроении и логистике», — заявил премьер министр.

Напомним, Кабинет Министров Украины принял все необходимые подзаконные акты, что позволит практически использовать закон об «инвестнянях» — потенциальные инвесторы отныне могут подавать заявки.

В рамках принятого закона об «инвестнянях» UkraineInvest за три месяца получил 15 запросов от потенциальных инвесторов на общую сумму свыше 1 млрд долларов.

Президент Владимир Зеленский подписал инициированный им закон, который предусматривает, что до 1 января 2035 года от налогообложения ввозной пошлиной освобождается оборудование, которое будет ввозиться в Украину для реализации инвестпроектов.

Предусмотрена поддержка проектов с инвестициями более 20 млн евро. Также среди обязательных требований к проектам — не менее 80 рабочих мест с зарплатой, которая будет больше средней в регионе на 15%.