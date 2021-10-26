Межбанк: что не давало гривне существенно укрепиться

Как и предупреждал Finance.ua в своем утреннем прогнозе — последний рабочий день месяца прошел на валютном рынке в два этапа.

До обеда и сразу после него все клиенты и сами банки закрывали основные сделки по октябрю, и наблюдалась максимальная активность. К 15 часам объем сделок по Bloomberg превысил $ 150 млн. Особенно активны были сами банки и крупные клиенты в период с 11:30 до 14:40, когда они собственно и закрыли все главные операции.

С утренних 26,265/26,285 гривен курс доллара к 11 часам вырос до 26,285/26,305 гривен, а к полудню дорос до 26,29/26,31. При этом НБУ с самого утра вышел с покупкой $5 млн в пределах 26,27-26,29 гривен, а затем быстро ушел. Когда предложение ситуативно стало превышать спрос и котировки могли пойти вниз, Нацбанку это “не понравилось” и он снова появился на торгах с покупкой валюты по 26,25 гривен. Это заставило и продавцов, и покупателей ставить свои ценники выше уровня регулятора, что не давало гривне существенно укрепиться.

Но все же предложение валюты было активным, и к обеду доллар просел до 26,26/26,28 гривен и был в этих пределах до 14 часов.

Затем уже курс начал приближаться к ценнику регулятора, и в 15:00 доллар котировался на уровне 26,25/26,27 гривен. Сделок становилось все меньше и под конец сессии доллар окончательно остановился на отметке 26,255/26,275 гривен.

Главные события 29 октября на валютном рынке:

1). Доллар в пятницу подешевел на 1 копейку с утренних 26,265/26,285 до 26,255/26,275 гривен к концу сессии.

2). Нацбанк на рынок выходил дважды. В начале с самого утра и купил $5 млн по цене от 26,27 до 26,29 гривен, а через некоторое время уже повторно долго простоял с покупкой валюты по 26,25 гривен.

3) Справочный курс НБУ на 12:00 сегодня находился на отметке 26,2876 гривен, а официальный курс на 1 ноября 2021 года установлен на уровне 26,2767 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 26,25 / 26,27

евро – 30,55 / 30,58

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1565 / 1,1567

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