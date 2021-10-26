После переименования Facebook инвесторы ошибочно скупили акции компании Meta Materials, подняв их на 32%

После переименования Facebook в Meta инвесторы скупили акции канадской компании Meta Materials. Это далеко не первая такая ошибка инвесторов.

После закрытия регулярных торгов в четверг акции канадского производителя композитов Meta Materials выросли на 26%, сообщает Bloomberg.

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До этого во время торгов акции компании подорожали на 4,8%. Компания торгуется под тикером MMAT на бирже NASDAQ. На максимуме бумаги компании стоили 5,74 доллара за штуку.



Инфографика: Bloomberg

Инвесторы бросились скупать акции Meta Materials на фоне новостей, что компания Facebook сменила свое название на Meta. Об этом СЕО компании Марк Цукерберг заявил во время виртуального мероприятия Facebook Connect 2021 года.

Это уже не первый раз, когда инвесторы путают названия компаний и покупают бумаги не тех компаний. Так, в марте прошлого года инвесторы ошибочно скупили акции компании Zoom Technologies вместо Zoom и подняли ее акции на 557%. Похожее происходило также с акциями соцсети Clubhouse и мессенджера Signal.