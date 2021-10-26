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День финансов: новое название Facebook. Негодование Маска. Акции Amazon, Intel, McDonald`s в Украине

День финансов: новое название Facebook. Негодование Маска. Акции Amazon, Intel, McDonald`s в Украине

Пятница, 29 октября. Facebook превратили в Meta. «Дія» же намерена оставаться собой и действовать все больше.

Великолепные пятнадцать. Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку допустила к обращению в Украине ценные бумаги 15 всемирно известных компаний. Допуск к обращению в Украине получили ценные бумаги таких компаний: Alphabet Inc., Amazon.com, Citigroup Inc.; The Coca-Cola Company. Больше по ссылке.

Facebook изменила название. Как объявил американский миллиардер Марк Цукерберг во время виртуального мероприятия Facebook Connect 2021, компания Facebook будет переименована и получит имя Meta. Цукерберг уверен, что уже скоро люди смогут отказаться от экранов и дисплеев своих гаджетов, которые станут не основой, а помощниками для общения. Таким образом, метавселенная станет новой версией Интернета.

  • После переименования не обошлось без казусов – инвесторы по ошибке скупили акции компании Meta Materials, подняв их на 32%.

Украинцы скоро увидят пенсии и субсидии в «Дії». Через портал государственных услуг и приложение «Дія» можно будет оформить пенсии и субсидии. Услуги станут доступны уже в ноябре, заявил руководитель по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Мстислав Баник.

Не забыли и про недвижимость. В Минцифры работают также еще над одной функцией в «Дії» – для загрузки данных о недвижимости в реестр. Как указывают в Министерстве цифровой трансформации, вероятно, уже в следующем году она станет доступной для всех пользователей приложения.

Маск раскритиковал «налог на миллиардеров». Новатор и предприниматель Илон Маск, ставший на этой неделе самым богатым человеком в мире, выступил с критикой предложенного Демократической партией в конгрессе США «налога на миллиардеров». Он считает, что после миллиардеров конгресс примется за миллионеров, а затем и за обладателей более скромных инвестиций. Напомним, его состояние приблизилось к $300 млрд.

По материалам Finance.UA
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