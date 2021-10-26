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4 миллиона украинцев загрузили Covid-сертификаты в «цифре»

4 миллиона украинцев загрузили Covid-сертификаты в «цифре»

Украинцы получили в цифровом формате 4 миллиона сертификатов о вакцинации против Covid-19, загрузив их с помощью приложения или портала «Дія».

Об этом сообщил в Telegram «Дія» министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Уже 4 миллиона Covid-сертификатов сгенерированы в Дія! Вакцинируйтесь и генерируйте Соvid-сертификаты в приложении и на портале Дія! Чтобы и красной зоны не бояться, и путешествовать безопасно.

«4 миллиона украинцев уже успешно сгенерировали ковидные сертификаты. 24/7 работаем вместе с командой МОЗ, чтобы упростить процессы, улучшить качество данных в реестре» — сказал он. – Мы видим каждую проблему: с номерами партий вакцин, отсутствием корректной информации о вакцинации. Врачи невероятно перегружены работой, и мы стараемся автоматизировать для них процессы.

Каждый день принимаем решения, запускаем обновления, которые решают их. Ближайшее большое обновление — решение всех сложностей с Дия. Подпись».

По материалам Економічна Правда
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