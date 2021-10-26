Рынок земли: в каких областях купили больше всего гектаров

По состоянию на 29 октября в Украине на рынке сельскохозяйственных земель зарегистрировано 36,5 тыс. сделок. Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал, что общая площадь проданных земель превысила 90 тыс. га.
«Министерство аграрной политики и продовольствия Украины сообщает, что по состоянию на сегодня заключено 36 506 соглашений в рамках рынка земли. Подали заявления для получения доступа к Государственному земельному кадастру 5 208 нотариусов», – сказано в сообщении Минагрополитики.
Как видно из инфографики, за период с 1 июля по 29 октября в Украине зарегистрированы сделки по 90 438 га земель.
Где больше всего. По площади проданных земель лидируют Харьковская (11 779,2 га), Кировоградская (11 673,6 га) и Полтавская (7 854 га) области.
Инфографика: Минагрополитики
Отметим, что с момента запуска рынка земли средняя цена гектара сельскохозяйственных земель в Украине составляет 92,5 тыс. грн.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Киеве вводят ограничения «красной» зоны карантинаВчера, 15:24 - 4280 15
В мире ожидается резкое снижение цен на газ - экспертВчера, 21:31 - 6753 8
Разработчика фейкового приложения «Дія» пригласили на стажировку в Минцифры8 ч. назад - 1227 7
Пенсии переселенцев: Ощадбанк снова может продлить действие картВчера, 15:14 - 560 4
Facebook изменила название (видео)6 ч. назад - 492 3
В Польше вводят новый обязательный документ для водителей из других странВчера, 19:12 - 17317
Стало известно, когда украинцам выплатят субсидии за октябрь8 ч. назад - 6891
В мире ожидается резкое снижение цен на газ - экспертВчера, 21:31 - 6753 8
С октября действуют новые тарифы на электричество6 ч. назад - 5331
С сегодняшнего дня земельные участки будут продавать вместе с недвижимостьюВчера, 19:01 - 4160
В Украине начинаются продажи новых компьютеров Apple: названы цены9 ч. назад - 434
Куртку на солнечных батареях, заряжающую смартфон, разработали в Финляндии (фото)26.10.2021, 10:20 - 404
Apple представила новую линейку MacBook Pro и третье поколение AirPods19.10.2021, 12:10 - 728
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 3946 4
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 1162 1