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Рынок земли: в каких областях купили больше всего гектаров

Рынок земли: в каких областях купили больше всего гектаров

По состоянию на 29 октября в Украине на рынке сельскохозяйственных земель зарегистрировано 36,5 тыс. сделок. Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал, что общая площадь проданных земель превысила 90 тыс. га.

«Министерство аграрной политики и продовольствия Украины сообщает, что по состоянию на сегодня заключено 36 506 соглашений в рамках рынка земли. Подали заявления для получения доступа к Государственному земельному кадастру 5 208 нотариусов», – сказано в сообщении Минагрополитики.

Как видно из инфографики, за период с 1 июля по 29 октября в Украине зарегистрированы сделки по 90 438 га земель.

Где больше всего. По площади проданных земель лидируют Харьковская (11 779,2 га), Кировоградская (11 673,6 га) и Полтавская (7 854 га) области.


Инфографика: Минагрополитики

Отметим, что с момента запуска рынка земли средняя цена гектара сельскохозяйственных земель в Украине составляет 92,5 тыс. грн.

Справка Finance.ua:

  • в настоящее время законом установлен минимальный размер стоимости 1 га земли, который не может быть ниже нормативно-денежной оценки. Так будет продолжаться до 2030 года, а дальше государство «отпустит» этот рынок;
  • стоимость земельных участков будет ежегодно расти, поэтому владельцам не стоит спешить продавать свою землю, чтобы получить за нее более высокую цену;
  • граждане Украины, которые владеют движимым или недвижимым имуществом, должны платить обязательные налоги. В частности, владельцы земельных участков ежегодно обязаны уплачивать земельный налог, кроме случаев, когда они освобождаются от такой платы.
По материалам Finance.UA
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