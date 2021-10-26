АО «Национальный фонд инвестиций Украины», созданное Кабмином, разместит первый выпуск акций на общую сумму 100 млн грн.

Об этом сообщается в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Согласно сообщению, выпуск акций номиналом в 1 тыс. грн зарегистрирован 28 октября 2021 года.

Нацфонд инвестиций на следующей неделе разместит акций на 100 миллионов. При этом размещение акций запланировано с 5 по 12 ноября 2021 года.

В сентябре Кабмин начал создание акционерного общества «Национальный фонд инвестиций», что позволит провести размещение акций общества на сумму 100 млн гривен.

Кабмин на заседании 31 марта утвердил устав «Национального фонда инвестиций Украины» («Нацинвестфонда») — будет готовить и реализовывать инвестиционные проекты.

Целью деятельности «Нацинвестфонда» отмечают «создание благоприятных условий для реализации масштабных инвестиционных и социально значимых проектов, развития международного экономического сотрудничества и роста конкурентоспособности Украины».

Согласно уставу, предприятие будет привлекать средства для реализации инвестпроектов, финансировать, готовить и реализовывать их. Также фонд будет управлять объектами собственности в соответствии с законом, создавать инвестиционные фонды и принимать в них участие.

Кроме того, в сфере деятельности фонда — участие в совместной деятельности и в социально значимых проектах.

На заседании 14 апреля проголосовали за назначение Тимофея Милованова исполняющим обязанности гендиректора ГП «Национальный фонд инвестиций Украины».