Экономия от мер по энергоэффективности может составлять до $1,5 миллиарда ежегодно - Шмыгаль

Внедрение мероприятий по энергоэффективности в коммунальной сфере может обеспечить до 1,5 млрд долларов экономии ежегодно.
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил во время заседания Конгресса местных и региональных властей в Одессе.
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«По данным Министерства экономики, до 1,5 млрд долларов в год мы можем экономить, лишь осуществив меры энергоэффективности и энергосбережения для коммунальной сферы», — сказал Шмыгаль.
По его мнению, можно уменьшить потери тепла в сетях, внутри домов. Чиновник считает, что эти темы стоит обсуждать уже сейчас и начинать готовиться к реализации энергоэффективных проектов следующим летом.
Как сообщалось, правительство работает над программой энергоэффективности, по которой в 2022 году планируется модернизировать не менее 5 тыс. многоквартирных домов. Кроме того, на модернизацию жилого фонда объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) в следующем году дополнительно планируется выделить 1 млрд гривен.
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