Изменились правила перестрахования у страховщика-нерезидента

Отныне страховые компании могут заключать договоры перестрахования только с теми иностранными перестраховщиками, которые отвечают требованиям Национального банка Украины.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
«Иностранный перестраховщик должен соответствовать рейтингу финансовой надежности на достаточном уровне или же одновременно двум условиям: иметь опыт непрерывной работы более трех лет и работать в стране с государственным надзором на рынке страхования», — говорится в сообщении НБУ.
Кроме того, новыми правилами украинским страховщикам запрещено:
Также страховщики больше не обязаны регистрировать договоры перестрахования с иностранными перестраховщиками и уведомлять Национальный банк в течение 10 календарных дней об их заключении.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Киеве вводят ограничения «красной» зоны карантинаВчера, 15:24 - 4104 9
В мире ожидается резкое снижение цен на газ - экспертВчера, 21:31 - 6038 8
Разработчика фейкового приложения «Дія» пригласили на стажировку в Минцифры5 ч. назад - 999 7
Пенсии переселенцев: Ощадбанк снова может продлить действие картВчера, 15:14 - 463 4
В Украине спрогнозировали закрытие банковских отделений: что будет вместо нихВчера, 14:37 - 3368 3
В Польше вводят новый обязательный документ для водителей из других странВчера, 19:12 - 14283
В мире ожидается резкое снижение цен на газ - экспертВчера, 21:31 - 6038 8
С сегодняшнего дня земельные участки будут продавать вместе с недвижимостьюВчера, 19:01 - 3934
С октября действуют новые тарифы на электричество3 ч. назад - 2577
Стало известно, когда украинцам выплатят субсидии за октябрь5 ч. назад - 2053
В Украине начинаются продажи новых компьютеров Apple: названы цены6 ч. назад - 367
Куртку на солнечных батареях, заряжающую смартфон, разработали в Финляндии (фото)26.10.2021, 10:20 - 394
Apple представила новую линейку MacBook Pro и третье поколение AirPods19.10.2021, 12:10 - 722
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 3937 4
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 1159 1