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Изменились правила перестрахования у страховщика-нерезидента

Изменились правила перестрахования у страховщика-нерезидента

Отныне страховые компании могут заключать договоры перестрахования только с теми иностранными перестраховщиками, которые отвечают требованиям Национального банка Украины.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

«Иностранный перестраховщик должен соответствовать рейтингу финансовой надежности на достаточном уровне или же одновременно двум условиям: иметь опыт непрерывной работы более трех лет и работать в стране с государственным надзором на рынке страхования», — говорится в сообщении НБУ.

Кроме того, новыми правилами украинским страховщикам запрещено:

  • заключать договоры перестрахования с иностранными перестраховщиками, которые зарегистрированы в государствах, признанных странами-агрессорами;
  • сотрудничать с перестраховщиками в тех юрисдикциях, которые не выполняют должным образом международные рекомендации в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.

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Также страховщики больше не обязаны регистрировать договоры перестрахования с иностранными перестраховщиками и уведомлять Национальный банк в течение 10 календарных дней об их заключении.

По материалам Finance.UA
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