Спрос на золото за три месяца упал на 13%, цена снизилась на 1% – WGC

Средняя цена золота в III квартале составила $1789,5 за унцию – это на 1% ниже, чем в апреле-июне текущего года, и на 6% ниже, чем в июле-сентябре 2020-го.

Об этом свидетельствует отчет WGC.

Согласно отчету Всемирного совета по золоту, спрос на «желтый металл» в III квартале составил 831 тонну: показатель снизился на 7% к июлю-сентябрю 2020-го и на 13% ко II кварталу этого года.

Отток средств из ETF-фондов в прошлом квартале был зафиксирован на уровне 27 тонн: общий объем активов при этом на 1 октября составил 3592 т.

Также во Всемирном совете по золоту отмечают, что увеличение резервов центробанков в июле-сентябре 2021-го составило 69 т: крупнейшими игроками на рынке были такие страны, как Бразилия, Узбекистан и Индия.

При этом средняя цена золота в III квартале, по данным WGC, составила $1789,5 за унцию – это на 1% ниже, чем в апреле-июне текущего года, и на 6% ниже, чем в июле-сентябре 2020-го.

Цены на драгоценные металлы колеблются в преддверии очередного заседания ФРС США, намеченного на 2-3 ноября. По его итогам, Федрезерв может объявить о старте сворачивания выкупа активов с рынка.