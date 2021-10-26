По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок «Куплю USD» больше, чем «Продам» (67,328 млн грн и 53,701 млн грн соответственно).
Количество актуальных предложений «Продам» больше, чем «Куплю» (69 и 43), максимальный курс продажи доллара 30,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,36−26,37 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 112 активных заявок по доллару на сумму 121,029 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок «Куплю»:
28,3300 — 10 000
27,7777 — 79 797
26,3900 — 20 000
26,3600 — 50 000
26,3500 — 20 000
26,3500 — 34 999
26,3400 — 10 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок «Продам»:
26,3500 — 15 000
26,3500 — 30 000
26,3500 — 10 000
26,3500 — 15 000
26,3600 — 30 000
26,3600 — 20 000
26,3600 — 55 000
Средневзвешенный курс доллара «Продам» — 26,4266 грн.
Средневзвешенный курс доллара «Куплю» — 26,3849 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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