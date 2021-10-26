В Украине введут декларирование крупных расходов — глава налоговой

В Украине планируют ввести декларирование крупных расходов в рамках контроля за уплатой украинцами налогов.
Об этом и. о. главы Государственной налоговой службы Евгений Олейников сказал в интервью Экономической правде.
Он рассказал, что сейчас обсуждается концепция законопроекта относительно косвенных методов налогового контроля, которые планируют вводить после налоговой амнистии.
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«Конечно. Сейчас идет обсуждение концепции, пока — на закрытом профессиональном уровне. Могу сразу сказать, что принципиально определено. Первое — будет процедура, которая будет касаться большой разницы в доходах и расходах. Она будет исчисляться по меньшей мере сотнями тысяч, скорее — миллионами гривен. Второе — мы будем опираться на официальные базы данных Налоговой службы. Вычисляя эту разницу, мы будем высчитывать весь доход, который человек получил за время ведения базы, с 1995 года, и доход, который он документально подтвердит. Большая разница, которая не будет объяснена, станет предметом налогообложения», — заявил Олейников.
По его словам, чтобы узнать о расходах украинцев, Налоговая обычно проводила «проверки в розничных сетях и всех остальных».
«То есть такая информация у нас будет накапливаться. Будет вводиться некое декларирование крупных расходов. Кстати, думаю, это будет полезно не только с точки зрения налогового, но и с точки зрения антикоррупционного законодательства», — добавил глава Налоговой.
Напомним, что 1 сентября в Украине началась налоговая амнистия (одноразовое добровольное декларирование физическими лицами принадлежащих им активов с последующей уплатой единовременного сбора в государственный бюджет). Спецдекларирование продлится один год — с 1 сентября этого года до 1 сентября 2022-го.
Министр финансов Сергей Марченко заявлял, что после налоговой амнистии власти будут использовать «косвенные методы определения доходов». «Если не задекларировал, дальше могут быть вопросы: где именно ты приобрел те или иные средства. Так что это не „или-или“. Сначала мотивация декларировать, а дальше, если ты не можешь объяснить происхождение своего имущества, это уже другая история о других способах налогообложения», — объяснял он.
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