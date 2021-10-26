Присвоение 4 млн грн на охране парковок в Киеве: директору фирмы сообщили о подозрении

В Киеве руководителю подрядной организации сообщили о подозрении в присвоении более 4 млн грн на охране парковочных площадок.
Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.
По данным следствия, в течение 2017−2018 годов коммунальное предприятие «Житло-сервис» заключило с частной фирмой договоры о предоставлении услуг по охране парковочных площадок.
В соответствии с условиями договоров, подрядчик должен был за счет собственного штата работников охранять парковочные площадки. В то же время директор фирмы, не имея в штате необходимого количества сотрудников, отчитывался о полном и качественном выполнении работ, указывают в прокуратуре.
Затем эти акты подписал директор КП «Житло-сервис», в результате чего столичному бюджету, как отмечается, нанесли ущерб более чем на 4 млн гривен.
27 октября 2021 года по результатам расследования директору частной фирмы сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения — ч. 5 ст. 191
Ранее в рамках этого производства сообщили о подозрении директору КП «Житло-сервис» по ч. 2 ст. 367
Сейчас продолжается досудебное расследование.
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