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Присвоение 4 млн грн на охране парковок в Киеве: директору фирмы сообщили о подозрении

Присвоение 4 млн грн на охране парковок в Киеве: директору фирмы сообщили о подозрении

В Киеве руководителю подрядной организации сообщили о подозрении в присвоении более 4 млн грн на охране парковочных площадок.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

По данным следствия, в течение 2017−2018 годов коммунальное предприятие «Житло-сервис» заключило с частной фирмой договоры о предоставлении услуг по охране парковочных площадок.

В соответствии с условиями договоров, подрядчик должен был за счет собственного штата работников охранять парковочные площадки. В то же время директор фирмы, не имея в штате необходимого количества сотрудников, отчитывался о полном и качественном выполнении работ, указывают в прокуратуре.

Затем эти акты подписал директор КП «Житло-сервис», в результате чего столичному бюджету, как отмечается, нанесли ущерб более чем на 4 млн гривен.

27 октября 2021 года по результатам расследования директору частной фирмы сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения — ч. 5 ст. 191 У К Украины (присвоение средств в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением).

Ранее в рамках этого производства сообщили о подозрении директору КП «Житло-сервис» по ч. 2 ст. 367 У К Украины (служебная халатность).

Сейчас продолжается досудебное расследование.

По материалам УНН
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