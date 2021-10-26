Вклад урожая в рост реального ВВП в 2021 году составит 0,8% – Нацбанк

По оценкам Национального банка, вклад урожая в рост реального ВВП в 2021 году составит 0,8 процентного пункта.
Об этом говорится в ежеквартальном Инфляционном отчете за октябрь 2021 года, сообщает пресс-служба НБУ.
«В 2021 году в Украине ожидается очередной рекорд урожая зерновых и зернобобовых культур. Значительный урожай играет заметную роль в восстановлении экономики Украины после коронакризиса, а благодаря растениеводству роль сельского хозяйства в экономике Украины увеличивается… По оценкам НБУ, вклад урожая в рост реального ВВП в 2021 году составит 0,8 п. п.», — говорится в сообщении.
Отмечается, что высокий урожай также окажет положительное влияние на ряд смежных видов деятельности (пищевую промышленность, транспорт, торговлю) и будет обеспечивать стабильные поступления экспортной выручки. Впрочем, несмотря на значительный рост производительности в растениеводстве за последнее десятилетие, агросектор продолжает сталкиваться со значительными вызовами, такими как недоинвестированность отрасли и высокая уязвимость к климатическим изменениям, что сдерживает реализацию ее потенциала.
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