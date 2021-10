Доход от 35 тыс. до 144 тыс. грн: кого ждут работодатели из Чехии

Работодатели из Чехии активно приглашают украинцев на работу. Finance.ua как портал, следит за рынком труда, узнал, какие вакансии доступны и сколько можно заработать.

По данным портала grc.ua больше всего открытых вакансий в сфере IT, в категориях «Продажи» и «Производство и сельское хозяйство».

Также нужен домашний персонал, эксперты по автомобильному бизнесу и строители. Рады чешские работодатели и украинским студентам – для соискателей из категории «Начало карьеры, студенты». Меньше всего открытых вакансий для работников сферы гостеприимства, индустрии красоты и спорта и в категории «Наука, Образование».

Какую зарплату предлагают:

средняя заработная плата для украинцев, ищущих работу в Чехии, в октябре 2021 года составила около 67,5 тыс. грн;

41% работодателей предлагают оклад от 35,5 тыс. грн до 62 тыс. грн;

23% готовы платить украинским работникам до 89 тыс. грн;

оклады до 117 тыс. грн предлагают в описании еще 18% вакансий в Чехии;

12% работодателей ищут сотрудников из Украины и обещают компенсацию до 143 тыс. грн;

от 143,5 тыс. грн готовы платить 6% работодателей из Чехии.

Читайте также: Украинские заробитчане будут получать в Германии до 100 тыс. грн: кто востребован

Как отмечается, практически все вакансии от 100 тыс. грн – это вакансии для IT-специалистов: программистов, тестировщиков, IT-рекрутеров, финансистов в IT, менеджеров по продажам в IT, руководителей проектов, маркетологов в IT и т.д.

На оклад чуть меньше (до 80 тыс. грн) могут рассчитывать специалисты по продажам не из сферы IT. Чаще всего эта сумма состоит из оклада (до 50 тыс. грн), бонусов от продаж и премии за выполнение KPI.

До 70 тыс. грн предлагают специалистам из сферы «Наука и образование» и «автомобильный бизнес». В сфере образования требуются преподаватели английского и немецкого языков. Чаще всего это онлайн-занятие, зарплата состоит из оклада и процента стоимости урока. В сфере «Автомобильный бизнес» нужны автомеханики (57% всех вакансий профсферы), автоэлектрики (13%) и специалисты по продажам авто.

До 50 тыс. грн предлагают специалистам из сферы гостеприимства индустрии красоты. Требуются повара, официанты, администраторы СПА-салонов и салонов красоты. Также нужны тренеры в спортклубы.

До 45 тыс. грн обещают украинцам, которые ищут вакансии в категории «Производство и сельское хозяйство», «Домашний персонал», «Строительство» и «Начало карьеры, студенты». Требуются как опытные работники (трактористы, электрики, водители погрузчиков), так и разнорабочие, и рабочие на конвейерную ленту. Оклад зависит от опыта работы, знания чешского языка и готовности к сверхурочной работе.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.