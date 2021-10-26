Доход от 35 тыс. до 144 тыс. грн: кого ждут работодатели из Чехии

Работодатели из Чехии активно приглашают украинцев на работу. Finance.ua как портал, следит за рынком труда, узнал, какие вакансии доступны и сколько можно заработать.
По данным портала grc.ua больше всего открытых вакансий в сфере IT, в категориях «Продажи» и «Производство и сельское хозяйство».
Также нужен домашний персонал, эксперты по автомобильному бизнесу и строители. Рады чешские работодатели и украинским студентам – для соискателей из категории «Начало карьеры, студенты». Меньше всего открытых вакансий для работников сферы гостеприимства, индустрии красоты и спорта и в категории «Наука, Образование».
Какую зарплату предлагают:
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Как отмечается, практически все вакансии от 100 тыс. грн – это вакансии для IT-специалистов: программистов, тестировщиков, IT-рекрутеров, финансистов в IT, менеджеров по продажам в IT, руководителей проектов, маркетологов в IT и т.д.
На оклад чуть меньше (до 80 тыс. грн) могут рассчитывать специалисты по продажам не из сферы IT. Чаще всего эта сумма состоит из оклада (до 50 тыс. грн), бонусов от продаж и премии за выполнение KPI.
До 70 тыс. грн предлагают специалистам из сферы «Наука и образование» и «автомобильный бизнес». В сфере образования требуются преподаватели английского и немецкого языков. Чаще всего это онлайн-занятие, зарплата состоит из оклада и процента стоимости урока. В сфере «Автомобильный бизнес» нужны автомеханики (57% всех вакансий профсферы), автоэлектрики (13%) и специалисты по продажам авто.
До 50 тыс. грн предлагают специалистам из сферы гостеприимства индустрии красоты. Требуются повара, официанты, администраторы СПА-салонов и салонов красоты. Также нужны тренеры в спортклубы.
До 45 тыс. грн обещают украинцам, которые ищут вакансии в категории «Производство и сельское хозяйство», «Домашний персонал», «Строительство» и «Начало карьеры, студенты». Требуются как опытные работники (трактористы, электрики, водители погрузчиков), так и разнорабочие, и рабочие на конвейерную ленту. Оклад зависит от опыта работы, знания чешского языка и готовности к сверхурочной работе.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
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