Новинский покупает Харьковоблэнерго: АМКУ принял новое решение

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) принял новое решение, которым разрешил компании Smart Holding Ltd Вадима Новинского приобрести акции АО «Харьковоблэнерго». Комитет пришел к выводу, что заявленная концентрация не приведет к монополизации или существенному ограничению конкуренции на товарных рынках. Об этом сообщается на сайте АМКУ.
Первое разрешение на концентрацию в пользу Smart Holding АМКУ предоставил в январе 2021-го. Но 22 июля комитет отменил свое же решение из-за получения недостоверной информации от «Харьковоблэнерго».
Подрядчик Подольского моста и его сообщник получили более 180 млн грн штрафа от АМКУ
«Новое заявление на концентрацию от компании Smart Holding Ltd комитетом рассматривалось в режиме недружественного приобретения, поскольку АО „Харьковоблэнерго“ не предоставило компании Smart Holding информацию, необходимую для рассмотрения заявления о предварительном получении разрешения на концентрацию», — сказано в сообщении.
Необходимые данные были истребованы распоряжением госуполномоченного.
Добавим, что государству в лице Фонда госимущества принадлежит 65% акций в «Харьковоблэнерго», 29,79% – владеет Smart Holding.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Киеве вводят ограничения «красной» зоны карантинаВчера, 15:24 - 3828 8
В мире ожидается резкое снижение цен на газ - экспертВчера, 21:31 - 5205 6
Разработчика фейкового приложения «Дія» пригласили на стажировку в Минцифры2 ч. назад - 455 4
Пенсии переселенцев: Ощадбанк снова может продлить действие картВчера, 15:14 - 344 4
В Украине спрогнозировали закрытие банковских отделений: что будет вместо нихВчера, 14:37 - 3113 3
Правила использования кассовых аппаратов измененыВчера, 14:01 - 15511
В Польше вводят новый обязательный документ для водителей из других странВчера, 19:12 - 11939
В мире ожидается резкое снижение цен на газ - экспертВчера, 21:31 - 5205 6
В Киеве вводят ограничения «красной» зоны карантинаВчера, 15:24 - 3828 8
С сегодняшнего дня земельные участки будут продавать вместе с недвижимостьюВчера, 19:01 - 3533
В Украине начинаются продажи новых компьютеров Apple: названы цены3 ч. назад - 266
Куртку на солнечных батареях, заряжающую смартфон, разработали в Финляндии (фото)26.10.2021, 10:20 - 378
Apple представила новую линейку MacBook Pro и третье поколение AirPods19.10.2021, 12:10 - 711
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 3919 4
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 1154 1