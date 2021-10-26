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Новинский покупает Харьковоблэнерго: АМКУ принял новое решение

Новинский покупает Харьковоблэнерго: АМКУ принял новое решение

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) принял новое решение, которым разрешил компании Smart Holding Ltd Вадима Новинского приобрести акции АО «Харьковоблэнерго». Комитет пришел к выводу, что заявленная концентрация не приведет к монополизации или существенному ограничению конкуренции на товарных рынках. Об этом сообщается на сайте АМКУ.

Первое разрешение на концентрацию в пользу Smart Holding АМКУ предоставил в январе 2021-го. Но 22 июля комитет отменил свое же решение из-за получения недостоверной информации от «Харьковоблэнерго».

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«Новое заявление на концентрацию от компании Smart Holding Ltd комитетом рассматривалось в режиме недружественного приобретения, поскольку АО „Харьковоблэнерго“ не предоставило компании Smart Holding информацию, необходимую для рассмотрения заявления о предварительном получении разрешения на концентрацию», — сказано в сообщении.

Необходимые данные были истребованы распоряжением госуполномоченного.

Добавим, что государству в лице Фонда госимущества принадлежит 65% акций в «Харьковоблэнерго», 29,79% – владеет Smart Holding.

По материалам УБР
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