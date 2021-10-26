Любимый электромобиль украинцев назвали худшей инвестицией

Американские эксперты из ISeeCars провели исследование, сколько автомобили теряют в цене в течение первых пяти лет эксплуатации. Получилось, что худшим автомобилем с точки зрения инвестиций является популярный в Украине Nissan Leaf.
По данным ISeeCars, в течение пяти лет Leaf теряет 65% от первоначальной стоимости.
На втором месте оказался еще один электромобиль — BMW i3, который через пять лет в среднем теряет 63% от стоимости.
Конечно, это не лучшие новости для покупателей новых автомобилей. Но тем, кто присматривается к подержанным электромобилям, есть чему радоваться.
Nissan Leaf — самый популярный электромобиль в Украине, как на рынке новых автомобилей, так и подержанных.
В этом году в Украине наконец начались официальные продажи «Лифов». Стартовая цена новинки — около $ 35,5 тыс. За эти деньги местный офис Nissan предлагает электрокар с батареей на 40 киловатт-часов. В городе по циклу WLTP запас хода модели составляет 389 километров.
Чтобы зарядить батарею от обычной розетки, понадобится 21 час. Если же использовать зарядку на 50 киловатт, то на зарядку от 20% до 80% уйдет всего час.
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