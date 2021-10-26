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НБУ рассчитал потери экономики от жесткого локдауна по всей территории Украины

НБУ рассчитал потери экономики от жесткого локдауна по всей территории Украины

Базовый сценарий макропрогноза Национального банка Украины предусматривает карантин «красных зон» отдельно по регионам. Впрочем, возможен и более неблагоприятный сценарий.

Об этом свидетельствует «Инфляционный отчет» Национального банка Украины (октябрь 2021 года).

«Вероятное усиление карантинных мероприятий в связи с распространением новых вариантов коронавируса и более длительным сроком пандемии является одним из основных рисков прогноза», — говорится в документе.

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По оценкам НБУ, введение на один месяц жесткого локдауна по всей территории страны для обуздания всплеска заболеваемости приведет к дополнительным 0,3 п.п. потерь ВВП в этом году.

«В случае жесткого локдауна также возрастет потребность в дополнительных бюджетных расходах. В то же время негативное влияние будет больше отражаться на предложении, чем на спросе, что может обусловить усиление проинфляционного давления», — говорится в отчете.


Таблица: НБУ

По материалам РБК-Украина
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