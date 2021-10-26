НБУ рассчитал потери экономики от жесткого локдауна по всей территории Украины

Базовый сценарий макропрогноза Национального банка Украины предусматривает карантин «красных зон» отдельно по регионам. Впрочем, возможен и более неблагоприятный сценарий.
Об этом свидетельствует «Инфляционный отчет» Национального банка Украины (октябрь 2021 года).
«Вероятное усиление карантинных мероприятий в связи с распространением новых вариантов коронавируса и более длительным сроком пандемии является одним из основных рисков прогноза», — говорится в документе.
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По оценкам НБУ, введение на один месяц жесткого локдауна по всей территории страны для обуздания всплеска заболеваемости приведет к дополнительным 0,3 п.п. потерь ВВП в этом году.
«В случае жесткого локдауна также возрастет потребность в дополнительных бюджетных расходах. В то же время негативное влияние будет больше отражаться на предложении, чем на спросе, что может обусловить усиление проинфляционного давления», — говорится в отчете.
Таблица: НБУ
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