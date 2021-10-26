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Замороженные миллионы Януковича. Швейцария напомнила, что Украине нужно для их возвращения

Замороженные миллионы Януковича. Швейцария напомнила, что Украине нужно для их возвращения

Украине напомнили, что вернуть замороженные в 2014 году на территории Швейцарии средства беглого президента Виктора Януковича можно только при условии реформирования украинской судебной системы.

Об этом заявил глава швейцарского МИД Игнацио Кассис во время брифинга по результатам переговоров со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

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«Действительно, речь идет о сумме в 70 млн евро, и эти средства принадлежат народу Украины. Действительно прошло уже 7 лет, и мы сигнализировали Украине, что остается 3 года. Но мы получили положительные заверения в том, что происходят необходимые процедуры. Как только ситуация в судебной сфере изменится, средства должны вернуться», — пояснил Кассис.

Напомним, Швейцария заморозила активы Януковича в 2014 году. После этого Федеральный департамент иностранных дел страны несколько раз продлевал это решение.

Вопрос заморозки и реституции незаконных активов, которые принадлежат иностранным политически разоблаченным лицам, регулирует Федеральный закон Швейцарии. Он устанавливает, возможно ли продолжение замораживания активов, если сотрудничество во взаимной правовой помощи является плодотворным. Максимальная продолжительность такого замораживания ограничена сроком 10 лет.

По материалам The page
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