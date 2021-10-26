Компания Kia представила новое поколение кроссовера Sportage в США (фото)

Только что завершилась презентация кроссовера Kia Sportage для североамериканского рынка.

По сути, кроссовер Kia Sportage нового поколения был представлен еще весной текущего года для южнокорейского рынка. Однако рынок Северной Америки, как показывает практика, требует особого отношения, поэтому презентацию автомобиля назначили на конец октября. Как и ожидалось, американская версия Sportage немного, но отличается от корейской.

В начале презентации специалисты, как водится, обсудили внешний вид нового кроссовера, который будет конкурировать с такими крупными игроками, как Honda CR-V, Toyota RAV4 и Ford Bronco. Без сомнения, новый Sportage выглядит более футуристично, чем его конкуренты — при взгляде на новинку первое, на что обращаешь внимание — это светодиодные ДХВ, выполненные в виде бумерангов. Кроме этого, автомобиль несколько прибавил в габаритах, что также заметно невооруженным взглядом. Разумеется, увеличение размеров машины положительно сказалось на объеме багажного отделения и запасе пространства для ног задних пассажиров.

Для североамериканского рынка новый Kia Sportage получил 12-дюймовый экран светодиодной системы, сенсорные кнопки управления климатической системой и новую сигнализацию с иммобилайзером. Кроме этого в оснащение новинки могут войти система удержания в полосе, система предупреждения столкновения при повороте, камера 360, система мониторинга слепых зон, камеры заднего вида в зеркалах, возможность парковки с помощью брелока, а также акустическая система Harman Kardon.

Базовым двигателем для рынка США станет 2,5-литровый бензиновый двигатель на 187 л. с., который работает в паре с 8-ступенчатым «автоматом». Сообщается, что и двигатель, и коробка – это новая технология Kia. О долгожданных гибридных силовых установках или полностью электрическом варианте в рамках презентации ничего не рассказали. Цены и комплектации нового Kia Sportage сейчас также не известны, зато назвали дату старта продаж – первый квартал 2023 года.