0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 59 0

Подрядчик Подольского моста и его сообщник получили более 180 млн грн штрафа от АМКУ

Подрядчик Подольского моста и его сообщник получили более 180 млн грн штрафа от АМКУ

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) 28 октября принял решение оштрафовать две компании за сговор при участии в торгах по строительству Подольского мостового перехода в Киеве на общую сумму 182,6 млн грн.

Речь идет об «Эко-строй-трейде», который на данный момент строит мост, и компании «Форма», сообщает пресс-центр АМКУ.

Заказчиком закупок генподрядных работ являлось коммунальное предприятие «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева».

«Комитет установил, что в результате сговора победителем стало ООО „Эко-строй-трейд“. С ним были заключены соответствующие договоры на общую сумму 6,103 млрд грн с НДС, и компания строит мостовой переход», — сказано в сообщении.

Кроме штрафа, предприятия лишены права участия в публичных закупках сроком на 3 года.

По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Все, что мы знаем про:АМКУ
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.