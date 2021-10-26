Подрядчик Подольского моста и его сообщник получили более 180 млн грн штрафа от АМКУ

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) 28 октября принял решение оштрафовать две компании за сговор при участии в торгах по строительству Подольского мостового перехода в Киеве на общую сумму 182,6 млн грн.
Речь идет об «Эко-строй-трейде», который на данный момент строит мост, и компании «Форма», сообщает пресс-центр АМКУ.
Заказчиком закупок генподрядных работ являлось коммунальное предприятие «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева».
«Комитет установил, что в результате сговора победителем стало ООО „Эко-строй-трейд“. С ним были заключены соответствующие договоры на общую сумму 6,103 млрд грн с НДС, и компания строит мостовой переход», — сказано в сообщении.
Кроме штрафа, предприятия лишены права участия в публичных закупках сроком на 3 года.
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