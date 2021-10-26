Представлен смартфон Huawei Enjoy 20e

Компания Huawei представила свой новый смартфон начального уровня под названием Enjoy 20e. Телефон поставляется в двух разных вариантах, один из которых построен на базе однокристальной системы MediaTek Helio P35, а второй построен на платформе HiSilicon Kirin 710A.

Huawei Enjoy 20e с однокристальной системой HiSilicon Kirin 710A оснащён 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Он будет работать под управлением операционной системы HarmonyOS 2 из коробки. Версия на базе MediaTek Helio P35 работает под управлением EMUI 10 и имеет 4 ГБ оперативной памяти. Этот смартфон очень напоминает Huawei Enjoy 10e, но при этом он получил сканер отпечатков пальцев на задней панели.

Enjoy 20e имеет аккумулятор емкостью 5000 мА•ч и скромную двойную камеру с датчиками изображения разрешением 13 и 2 Мп. Экран диагональю 6,3 дюйма имеет разрешение HD+ и каплевидный вырез под фронтальную камеру разрешением 8 Мп.

Huawei Enjoy 20e с Helio P35 доступен на Vmall за 115 долларов с 64 ГБ флеш-памяти и 185 долларов со 128 ГБ энергонезависимой памяти. Версия с Kirin 710A пока не имеет цены.