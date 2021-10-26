Представлен смартфон Huawei Enjoy 20e

Компания Huawei представила свой новый смартфон начального уровня под названием Enjoy 20e. Телефон поставляется в двух разных вариантах, один из которых построен на базе однокристальной системы MediaTek Helio P35, а второй построен на платформе HiSilicon Kirin 710A.
Huawei Enjoy 20e с однокристальной системой HiSilicon Kirin 710A оснащён 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Он будет работать под управлением операционной системы HarmonyOS 2 из коробки. Версия на базе MediaTek Helio P35 работает под управлением EMUI 10 и имеет 4 ГБ оперативной памяти. Этот смартфон очень напоминает Huawei Enjoy 10e, но при этом он получил сканер отпечатков пальцев на задней панели.
Enjoy 20e имеет аккумулятор емкостью 5000 мА•ч и скромную двойную камеру с датчиками изображения разрешением 13 и 2 Мп. Экран диагональю 6,3 дюйма имеет разрешение HD+ и каплевидный вырез под фронтальную камеру разрешением 8 Мп.
Huawei Enjoy 20e с Helio P35 доступен на Vmall за 115 долларов с 64 ГБ флеш-памяти и 185 долларов со 128 ГБ энергонезависимой памяти. Версия с Kirin 710A пока не имеет цены.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Разработчика фейкового приложения «Дія» пригласили на стажировку в Минцифры11 ч. назад - 1457 10
Facebook изменила название (видео)9 ч. назад - 615 3
В Украине спрогнозировали закрытие банковских отделений: что будет вместо нихВчера, 14:37 - 3669 3
Замороженные миллионы Януковича. Швейцария напомнила, что Украине нужно для их возвращения11 ч. назад - 845 2
Audi возрождает премиальный бренд из 1930-х годов (фото)22 ч. назад - 1429 2
Стало известно, когда украинцам выплатят субсидии за октябрь11 ч. назад - 23815
С октября действуют новые тарифы на электричество9 ч. назад - 8379
В Украине введут декларирование крупных расходов — глава налоговой7 ч. назад - 2035 1
В «Дия» появится возможность загрузить данные о недвижимости: когда и как это будет работать13 ч. назад - 1682 1
Разработчика фейкового приложения «Дія» пригласили на стажировку в Минцифры11 ч. назад - 1457 10
В Украине начинаются продажи новых компьютеров Apple: названы цены12 ч. назад - 480
Куртку на солнечных батареях, заряжающую смартфон, разработали в Финляндии (фото)26.10.2021, 10:20 - 412
Apple представила новую линейку MacBook Pro и третье поколение AirPods19.10.2021, 12:10 - 739
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 3959 4
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 1163 1