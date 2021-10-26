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«Желтая» зона карантина сократилась

«Желтая» зона карантина сократилась

В Украине сократилась «желтая» зона карантина на фоне вспышки коронавируса. В этой зоне остались только две области.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

«Красная» зона. В зону с самыми жесткими ограничениями входят:

Днепропетровская,
Донецкая,
Запорожская,
Одесская,
Сумская,
Херсонская,
Ровенская,
Николаевская.

«Оранжевая» зона.
В эту зону входит больше всего украинских областей. В нее входят:

Киев,
Волынская область,
Житомирская (с 30 октября «красная»),
Ивано-Франковская (с 30 октября «красная»),
Киевская (с 30 октября «красная»),
Луганская (с 30 октября «красная»),
Львовская (с 30 октября «красная»),
Тернопольская,
Харьковская,
Хмельницкая (с 30 октября «красная»),
Черкасская,
Черновицкая,
Черниговская (с 30 октября «красная»),
Полтавская,
Винницкая.

«Желтая» зона. Эта зона карантина стала наименьшей. В ней находится две области:

Кировоградская,
Закарпатская. Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr

По материалам РБК-Украина
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