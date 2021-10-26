В Украине начинаются продажи новых компьютеров Apple: названы цены

В Украине начинаются продажи новых компьютеров Apple — 14 и 16 дюймовых MacBook Pro с новыми мощными чипами M1 Pro и M1 Max.
Как пишет ain.ua, предварительный заказ стартует уже 29 октября, а официальные продажи начнутся в Украине 5 ноября в магазинах официальных партнеров Apple в Украине. Также привезли AirPods 3, их можно приобрести по цене 7699 грн.
В Украину завезли несколько конкретных моделей, кастомизация, как на сайте Apple, в стране пока недоступна. Из доступных вариантов:
Отметим, ноутбуки есть в двух цветах — темный и серебристый.
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В Украине самых топовых версий ноутбуков пока нет. В США они стоят, напомним, $5899 и $6099 за версии на 14 и 16 дюймов соответственно.
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