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В Украине начинаются продажи новых компьютеров Apple: названы цены

В Украине начинаются продажи новых компьютеров Apple: названы цены

В Украине начинаются продажи новых компьютеров Apple — 14 и 16 дюймовых MacBook Pro с новыми мощными чипами M1 Pro и M1 Max.

Как пишет ain.ua, предварительный заказ стартует уже 29 октября, а официальные продажи начнутся в Украине 5 ноября в магазинах официальных партнеров Apple в Украине. Также привезли AirPods 3, их можно приобрести по цене 7699 грн.

В Украину завезли несколько конкретных моделей, кастомизация, как на сайте Apple, в стране пока недоступна. Из доступных вариантов:

  • 14- дюймовый MBP / 16 ГБ / 512 ГБ SSD / 8-ядерный, M1 Pro — от 69 999 грн;
  • 14- дюймовый MBP / 16 ГБ / 1 ТБ SSD / 10-ядерный, M1 Pro — от 87 999 грн;
  • 16-дюймовый MBP / 16 ГБ / 512 ГБ SSD / 10-ядерный, M1 Pro — от 87 999 грн;
  • 16-дюймовый MBP / 16 ГБ / 1 ТБ SSD / 10-ядерный, M1 Pro — от 94 999 грн;
  • 16-дюймовый MBP / 32 ГБ / 1 ТБ SSD / 10-ядерный, M1 Max — от 122 999 грн.

Отметим, ноутбуки есть в двух цветах — темный и серебристый.

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В Украине самых топовых версий ноутбуков пока нет. В США они стоят, напомним, $5899 и $6099 за версии на 14 и 16 дюймов соответственно.

По материалам ain.ua
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