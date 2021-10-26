3 самых легких способа инвестиций в биткоин на ВайтБит

Три самых легких, но интересных способа инвестировать в биткоин сегодня — в обход, или не минуя whitebit markets. С учетом нюансов, статистики и с кратким обзором рыночных предложений.

Три самых легких, но интересных способа инвестировать в биткоин сегодня — в обход, или не минуя whitebit markets. С учетом нюансов, статистики и с кратким обзором рыночных предложений.

Холдинг

По информации статистического портала Into The Block, среднее время хранения биткоина составляет 3,3 года. Большинство адресов, на которых хранится биткоин, не перемещают свои активы более 12 месяцев – 60%.

Следовательно, холдинг биткоина — очевидно, наиболее популярная стратегия инвестиций в актив сегодня. И здесь единственный важный вопрос, где держать свои средства после покупки: на собственном криптокошельке либо на кошельке торговой площадки.

Что касается личного хранения, аппаратные кошельки, то есть физические носители, считаются наиболее надежными. Например, модели Ledger или Trezor. Вместе с тем, если потерять ключ к такому кошельку, вернуть базовые активы будет невозможно.

По этой причине многие криптоинвесторы хранят BTC на централизованных платформах (CEX). Например, вайтбит биржа предоставляет возможность хранить активы на своих холодных кошельках. То есть пользователь никогда не потеряет к ним доступ, потому что ключи хранятся у CEX. Но важно учесть, что некоторые биржи криптовалют для заведения или вывода средств требуют проходить верификацию (KYC). То есть здесь также есть свои нюансы. Whitebit биржа дает в этом плане больше свободы, если клиенты намерены завести или вывести до 2 биткоинов в сутки.

Холдинг под проценты

Набирающая популярность услуга для приверженцев стратегии холдинга, которую предоставляют пока только некоторые трейдинговые платформы — хранение биткоина под проценты.

Исходя из предложений на рынке, на годовом плане можно получать от 0,9%. На whitebit ru это называется SMART-стейкинг, площадка дает до 28% в частности на BTC (тут есть и другие монеты). По информации, которую вносили в свои о whitebit отзывы клиенты платформы, в компании обосновывают столь высокие проценты необходимостью увеличивать объемы имеющихся на бирже активов для обеспечения более свободной маржинальной торговли (когда трейдер может взять криптовалюту в займ у площадки).

Трейдинг

Порядка 8% циркулирующего предложения BTC сегодня в руках розничных трейдеров, чьи монеты хранятся на кошельках менее месяца.

Розничный трейдер, согласно Into The Block, — это адрес, на котором хранится менее 0,1% циркулирующего предложения. Таких адресов сегодня 89,17% из 100%, на которых хранится биткоин. В общей сложности им принадлежит 16,8 млн биткоинов.

Что важно понимать, на волне сильного бычьего тренда их активность, как правило, растет. Свидетельством тому статистика: число адресов со сроком хранения BTC более или до года в последние 4 недели уменьшилось, при этом на 25% возросло число трейдеров, чьи активы не держатся на кошельке более 30 дней.

Следовательно, биткоин купить, чтобы перепродать — все еще актуальная стратегия. И наверное наиболее легкий способ — торговля на рыночном ордере.

Как принять решение

Рыночный (Market) ордер, как правило, работает по одинаковому принципу на всех площадках. Для примера, пользователь может купить биткойн на white bit по цене последнего предложения на рынке.

Но важно понимать, есть ли смысл покупать прямо сейчас. Для чего нужно обращать внимание на показатель ценового отклонения. Конечно, с учетом своих целей и личных прогнозов.

На whitebit есть несколько самых простых способов, чтобы биткоин купить.

Первый — через вкладку для трейдинга, где оформляются ордера — базовую или профессиональную. Показатель отклонения размещается крупным красным шрифтом в биржевом стакане, между бидами и асками. Такая заявка не попадает в биржевой стакан. Аналогично и на продажу.

Второй, еще более простой способ — через вкладку “Обмен”. Помимо ценового отклонения, в этом случае можно ввести сумму и увидеть расчет количества, сколько вы покупаете, с учетом комиссии. На Market order это нужно просчитывать вручную.