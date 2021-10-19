Межбанк: «перетягивание курсового каната» продолжается

Как и мы предупреждали в своем утреннем прогнозе, четверг на валютном рынке прошел очень активно. Но торги можно условно разделить на две части.До обеда все клиенты спешили закрыть текущие операции перед отчетной датой и количество сделок было максимальным. После 14 часов на рынке остались только те, кто надеялся провести свои сделки с максимальной выгодой для себя и выжидал оптимальных котировок. Это сделало сессию после 14:00 менее активной по объемам операций и полностью зависимой от выходов на торги отдельных игроков. Основную «погоду» по курсу сегодня сделала первая половина дня.
За день доллар снизился на 1,5 копейки — с утренних 26,335/26,355 до 26,32/26,34 гривен, и в начале сессии предложение превышало спрос.
Нацбанк применил уже столь привычную для всех участников рынка тактику интервенций и с самого утра выкупил свои первые стандартные $ 5 млн по цене не выше 26,34 гривен. А затем быстро ушел. Все ожидали, как будут разворачиваться события дальше, но при этом были вынуждены особо не тянуть — завершение месяца не за горами, и надо закрывать свои операции.
К 11 часам доллар подешевел до 26,31/26,33 гривен, а потом началось «перетягивание курсового каната» крупными покупателями и продавцами с переменным успехом. Покупателей стало больше, и постепенно курс подрос до 26,315/26,335 до 12 часов и до 26,33/26,35 к обеду. В этот период прошла основная часть сделок на торгах четверга, а на 12:00 справочный курс НБУ был зарегистрирован на отметке 26,3164 гривны за доллар.
После 14 часов стало понятно, что значительная часть игроков уже закрыла свои сделки, а оставшиеся готовы «бороться» по курсу до конца и по времени могут себе позволить поторговаться.
К 15:00 продавцы кратковременно одержали «победу», и доллар вырос до 26,34/26,36 гривен, но затем желающих покупать валюту становилось все меньше, а вот желающих ее продать еще хватало.
В итоге продавцам пришлось все же постепенно «отступать», и к 16 часам доллар подешевел до 26,33/26,35 гривен, а к концу сессии и до отметки 26,32/26,34.
При таком варианте развития событий на межбанке НБУ даже не пришлось сегодня выходить на рынок во второй раз — клиенты сами закрыли основные объемы своих покупок и продаж без особого вмешательства регулятора.
Главные события 28 октября на валютном рынке:
1) Доллар в четверг подешевел на очередные 1,5 копейки с утренних 26,335/26,355 до 26,32/26,34 гривен к концу сессии.
2) Нацбанк на рынок выходил только с утра и купил $ 5млн по цене не выше 26,34 гривен.
3) Справочный курс НБУ на 12:00 сегодня находился на отметке 26,3164 гривен, а официальный курс на 29 октября 2021 года установлен на уровне 26,3265 гривен за доллар.
Курс доллара на Межбанке — график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США — 26,33 / 26,35
евро — 30,52 / 30,54
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