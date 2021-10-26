Нафтогаз закончил полугодие с убытком

За первое полугодие 2021 года Нафтогаз получил 1,65 млрд гривен убытков, свидетельствует отчет компании, который опубликован в четверг, 28 октября.

В то же время, по сравнению с первым полугодием 2020 года, чистый убыток компании уменьшился в семь раз.

Доход НАК за шесть месяцев был 6,45 млрд грн за счет прибыли от переоценки основных средств в размере 8,342 млрд грн. Совокупный ущерб был 12,61 млрд грн.

За отчетный период прибыль компании от реализации выросла на 47,8%, до 105,56 млрд грн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Во втором квартале 2021 года НАК получил 8,5 млрд грн чистой прибыли по сравнению с 14,721 млрд грн убытков годом ранее. Совокупная прибыль компании за второй квартал была 16,72 млрд грн.

Стоимость активов Нафтогаза по состоянию на 30 июня была 363,049 млрд грн, собственный капитал – 240,937 млрд грн. Компания имеет долгосрочные обязательства на 79,5 млрд грн, краткосрочные – на 42,6 млрд грн.

Стоимость запасов Нафтогаза была такой: газ – 18,573 млрд грн; нефть – 3,071 млрд грн; нефтепродукты – 2,373 млрд грн.