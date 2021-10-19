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Польские пограничники обнаружили 554 фальшивых украинских ковод-сертификата

Польские пограничники обнаружили 554 фальшивых украинских ковод-сертификата

С начала этого года польские пограничники обнаружили на украинско-польской границе 554 фальшивых ковид-сертификата о вакцинации от Covid-19.

Как сообщил представитель Надбужанского отдела пограничной службы Польши Дариуш Сеницки, все фальшивые сертификаты были выданы в Украине.

Последний случай обнаружения фальшивых сертификатов был зафиксирован в пункте пропуска «Зосин-Устилуг» в Волынской области. Там сразу пятеро граждан Украины пытались въехать в Польшу с фальшивыми сертификатами. У пограничников возникли сомнения в подлинности документов.

«Всех путешественников (две женщины и трое мужчин) задержали, в отношении них открыто производство об использовании поддельных документов на пограничном контроле», — сообщил Сеницки.

После завершения процессуальных действий украинцы получили решение об отказе во въезде в Польшу и вернулись на территорию Украины.

По словам Дариуша Сеницкого, всего с начала года на украинско-польской границе было выявлено 554 фальшивых сертификата о вакцинации от коронавируса. Больше попыток пересечь границу с фальшивыми документами зафиксировано в Гребенному (352), Долгобычеве (76), Грубешове (74) и Дорогуске (52). Польское законодательство предусматривает ограничение свободы до 5 лет за использование фальшивых документов.

Свою статистику выявления фальшивых ковид-сертификатов также обнародовали украинские пограничники. По их данным, начиная с августа, когда на границе стали использовать программное обеспечение SafeBorder, пограничники проверили у украинцев, которые въезжают в Украину, более 700 тыс. сертификатов. Как сообщил ZAXID.NET спикер ГПСУ Роман Демченко, с конца сентября удалось обнаружить 360 поддельных covid-сертификатов.

По материалам Zaxid.net
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