Польские пограничники обнаружили 554 фальшивых украинских ковод-сертификата

С начала этого года польские пограничники обнаружили на украинско-польской границе 554 фальшивых ковид-сертификата о вакцинации от Covid-19.
Как сообщил представитель Надбужанского отдела пограничной службы Польши Дариуш Сеницки, все фальшивые сертификаты были выданы в Украине.
Последний случай обнаружения фальшивых сертификатов был зафиксирован в пункте пропуска «Зосин-Устилуг» в Волынской области. Там сразу пятеро граждан Украины пытались въехать в Польшу с фальшивыми сертификатами. У пограничников возникли сомнения в подлинности документов.
«Всех путешественников (две женщины и трое мужчин) задержали, в отношении них открыто производство об использовании поддельных документов на пограничном контроле», — сообщил Сеницки.
После завершения процессуальных действий украинцы получили решение об отказе во въезде в Польшу и вернулись на территорию Украины.
По словам Дариуша Сеницкого, всего с начала года на украинско-польской границе было выявлено 554 фальшивых сертификата о вакцинации от коронавируса. Больше попыток пересечь границу с фальшивыми документами зафиксировано в Гребенному (352), Долгобычеве (76), Грубешове (74) и Дорогуске (52). Польское законодательство предусматривает ограничение свободы до 5 лет за использование фальшивых документов.
Свою статистику выявления фальшивых ковид-сертификатов также обнародовали украинские пограничники. По их данным, начиная с августа, когда на границе стали использовать программное обеспечение SafeBorder, пограничники проверили у украинцев, которые въезжают в Украину, более 700 тыс. сертификатов. Как сообщил ZAXID.NET спикер ГПСУ Роман Демченко, с конца сентября удалось обнаружить 360 поддельных covid-сертификатов.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Киеве вводят ограничения «красной» зоны карантина5 ч. назад - 2476 8
В Украине монету в 25 копеек продают за сотни долларов (фото)Вчера, 17:42 - 3629 8
Оператор ГТС в этом году получил 5,8 миллиарда гривен чистой прибыли14 ч. назад - 235 5
Из-за «Северного потока-2» в Украине взлетят тарифы на распределение газа12 ч. назад - 1211 3
НАПК не увидело признаков незаконного обогащения в декларации ЗеленскогоВчера, 21:36 - 409 3
Правила использования кассовых аппаратов изменены6 ч. назад - 4326
В Киеве вводят ограничения «красной» зоны карантина5 ч. назад - 2476 8
Новый электротягач Toyota разгоняется до 25 км/чВчера, 23:25 - 1749 1
Сколько получают рабочие специалисты за один заказ (исследование)11 ч. назад - 1590
В Украине спрогнозировали закрытие банковских отделений: что будет вместо них6 ч. назад - 1565
Куртку на солнечных батареях, заряжающую смартфон, разработали в Финляндии (фото)Позавчера, 10:20 - 332
Apple представила новую линейку MacBook Pro и третье поколение AirPods19.10.2021, 12:10 - 692
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 3882 4
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 1140 1
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 2975 1