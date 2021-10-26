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Одноколёсный электрический гироскутер Onewheel GT может проехать до 51,5 км на одном заряде

Одноколёсный электрический гироскутер Onewheel GT может проехать до 51,5 км на одном заряде

Стартап Future Motion представил две новые версии одноколёсного электрического гироскутера Onewheel. Новинки получили улучшенную эргономику, увеличенную мощность и повышенный запас хода.

Наиболее мощная модель получила название Onewheel GT. Future Motion заявляет, что скутер был «полностью переработан с нуля». В нём используется система управления с более высоким напряжением, которая передает больше мощности двигателю. Future Motion утверждает, что GT является «первым Onewheel мощностью 3 лошадиных силы». Используемая батарея состоит из литий-ионных аккумуляторов типа 21700, она даёт Onewheel GT колоссальный запас хода в 32 мили (около 51,5 км).

Что касается других улучшений, у Onewheel GT теперь есть вогнутые подножки для лучшего ощущения доски, более яркие фары, более прочная ручка для переноски и опциональная шина с протектором, предназначенная для людей, которые хотят использовать скутер на бездорожье. Цена этой модели составляет $2200.

Вторая представленная модель – это обновлённая модификация более компактного Onewheel Pint, анонсированного Future Motion в 2019 году. Новая версия Pint X имеет более чем вдвое больший запас хода по сравнению с оригинальным Pint – 18 миль по сравнению с 6-8 милями ранее (или 29 км против 9,7-12,9 км). Также новинка получила более высокую максимальную скорость движения – 18 миль в час по сравнению с 16 милями в час ранее (или 30 км/ч против 25,7 км/ч).

Дополнительно Onewheel Pint X получил некоторые незначительные улучшения, возможность настройки режимов езды в сопутствующем приложении, новую неоновую расцветку. Цена этой версии составляет $1400.

По материалам ITC.ua
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