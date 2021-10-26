Одноколёсный электрический гироскутер Onewheel GT может проехать до 51,5 км на одном заряде

Стартап Future Motion представил две новые версии одноколёсного электрического гироскутера Onewheel. Новинки получили улучшенную эргономику, увеличенную мощность и повышенный запас хода.

Наиболее мощная модель получила название Onewheel GT. Future Motion заявляет, что скутер был «полностью переработан с нуля». В нём используется система управления с более высоким напряжением, которая передает больше мощности двигателю. Future Motion утверждает, что GT является «первым Onewheel мощностью 3 лошадиных силы». Используемая батарея состоит из литий-ионных аккумуляторов типа 21700, она даёт Onewheel GT колоссальный запас хода в 32 мили (около 51,5 км).

Что касается других улучшений, у Onewheel GT теперь есть вогнутые подножки для лучшего ощущения доски, более яркие фары, более прочная ручка для переноски и опциональная шина с протектором, предназначенная для людей, которые хотят использовать скутер на бездорожье. Цена этой модели составляет $2200.

Вторая представленная модель – это обновлённая модификация более компактного Onewheel Pint, анонсированного Future Motion в 2019 году. Новая версия Pint X имеет более чем вдвое больший запас хода по сравнению с оригинальным Pint – 18 миль по сравнению с 6-8 милями ранее (или 29 км против 9,7-12,9 км). Также новинка получила более высокую максимальную скорость движения – 18 миль в час по сравнению с 16 милями в час ранее (или 30 км/ч против 25,7 км/ч).

Дополнительно Onewheel Pint X получил некоторые незначительные улучшения, возможность настройки режимов езды в сопутствующем приложении, новую неоновую расцветку. Цена этой версии составляет $1400.