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Киев с 1 ноября переходит в «красную» зону - решение Кабмина

Киев с 1 ноября переходит в «красную» зону - решение Кабмина

Госкомиссия ТЭБ и ЧС решила перевести Киев в «красную» зону карантина.

Об этом сообщает министр Кабмина Олег Немчинов в Telegram-канале.

«Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 1 ноября 2021 года „красный“ уровень эпидемической опасности на территории города Киева», — сообщает Немчинов.

Красный уровень эпидемической опасности предусматривает ряд ограничений:

  • запрещается работа заведений общественного питания, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, проведение массовых мероприятий и тому подобное.

Ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений (мероприятий) вакцинированы.

Напомним, сегодня, 28 октября, мэр столицы Виталий Кличко заявил, что статистика заболеваемости коронавирусом ухудшается ежедневно. И хоть решение об отнесении города принимает Государственная комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, но городские власти в рамках своих полномочий вводят ранее заявленные карантинные ограниячения.

По материалам Finance.UA
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