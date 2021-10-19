Киев с 1 ноября переходит в «красную» зону - решение Кабмина

Госкомиссия ТЭБ и ЧС решила перевести Киев в «красную» зону карантина.
Об этом сообщает министр Кабмина Олег Немчинов в Telegram-канале.
«Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 1 ноября 2021 года „красный“ уровень эпидемической опасности на территории города Киева», — сообщает Немчинов.
Красный уровень эпидемической опасности предусматривает ряд ограничений:
Ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений (мероприятий) вакцинированы.
Напомним, сегодня, 28 октября, мэр столицы Виталий Кличко заявил, что статистика заболеваемости коронавирусом ухудшается ежедневно. И хоть решение об отнесении города принимает Государственная комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, но городские власти в рамках своих полномочий вводят ранее заявленные карантинные ограниячения.
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