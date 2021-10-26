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ASUS подтвердила выход 12-контактного разъёма питания PCIe Gen5 для новых видеокарт

ASUS подтвердила выход 12-контактного разъёма питания PCIe Gen5 для новых видеокарт

Слухи, начавшиеся с утечки информации о видеокарте NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti, наконец-то нашли подтверждение. Тогда сообщалось, что грядущая флагманская видеокарта NVIDIA получит новый разъём питания PCIe Gen5. Он будет более мощным и компактным по сравнению с существующими 8-контактными и 6-контактными разъёмами.

Теперь же компания ASUS провела специальное мероприятие, посвящённое материнским платам на базе набора системной логики Intel Z690. Во время этого мероприятия также были анонсированы новые компьютерные блоки питания серии ROG Thor, включая модели 1200W Platinum II, 1600W Titanium и 1000W Platinum II. Эти устройства, обладающие высокой мощностью, предназначены для совместного использования с высокопроизводительными процессорами и видеокартами.

Анонсируя блоки питания ROG Thor, ASUS подтвердила выход 12-контактного разъёма питания PCIe Gen5 для новых видеокарт

ASUS подтвердила, что новые блоки питания серии Thor совместимы с видеокартами последнего и следующего поколения и были разработаны собственной графической командой компании. Эти устройства получили новый разъём питания видеокарт питания PCIe Gen5. Как отмечает компания, в комплект поставки новых блоков питания серии ROG Thor будет входить один разъём PCI Express 5.0, который объединяет 12 проводников в один кабель. Это также означает, что ASUS добавит разъём PCIe Gen 5.0 и в свои будущие видеокарты.

По материалам ITC.ua
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