Adidas выпустила три модели фирменных TWS-наушников

Шведская компания Zound представила три новых модели наушников под брендом Adidas. Новинки могут похвастать продолжительным временем автономной работы. Флагманская модель к тому же оснащена функцией активного шумоподавления.
Наушники Z.N.E 01 ANC выполнены в классическом для TWS-моделей форм-факторе с небольшими «ножками». В комплекте с устройством прилагаются сменные вкладыши разных размеров. Автономность самих наушников составляет 4,5 часа. Ещё 15,5 часа работы без подзарядки от сети предоставляет комплектный чехол, выполненный в спортивном стиле. Приставка ANC в названии свидетельствует о наличии функции активного шумоподавления, позволяющей наслаждаться музыкой даже в шумных местах.
Фото: 4pda.to
Также компания представила стандартную модель Z.N.E. 01 без приставки ANC, которая выполнена в формате вкладышей. Автономность этой новинки достигает 25 часов: 5 часов работают наушники на своих аккумуляторах, ещё 20 часов звучания обеспечивает зарядный кейс.
Фото: 4pda.to
Наконец, последняя новинка — наушники FWD-02 Sport, разработанные специально для любителей бега. Изюминкой новинки стало наличие датчика силы для управления устройством в перчатках, а также водозащита класса IPX5. Автономность этой модели составляет 25 часов.
Фото: 4pda.to
Цена Z.N.E. 01 ANC составляет $189. Модель без шумоподавления компания оценила в $99, а «беговые» FWD-02 Sport обойдутся покупателям в $169. Старт продаж новинок компания запланировала на ноябрь 2021 года.
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