Авторизоваться в «Дії» можно не на всех смартфонах: почему

«Дія» умеет ограничивать доступ к приложению на некоторых смартфонах. Это касается пользователей, имеющих root-права на Android или Jailbreak на iPhone.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал руководитель по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Мстислав Баник.
По словам Баника, после установки «Дії», приложение хранит свои данные в системных файлах смартфона, к которым большинство пользователей не имеют доступа.
В то же время если на телефоне Android есть root-права или на iPhone Jailbreak (режим «суперпользователя», то есть когда человек имеет права на доступ к системным файлам смартфона и возможность редактировать их) — «Дія» проверяет это и блокирует авторизацию, поскольку устройство не является безопасным для использования документов, заявил Баник.
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