Авторизоваться в «Дії» можно не на всех смартфонах: почему

«Дія» умеет ограничивать доступ к приложению на некоторых смартфонах. Это касается пользователей, имеющих root-права на Android или Jailbreak на iPhone.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал руководитель по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Мстислав Баник.

По словам Баника, после установки «Дії», приложение хранит свои данные в системных файлах смартфона, к которым большинство пользователей не имеют доступа.

В то же время если на телефоне Android есть root-права или на iPhone Jailbreak (режим «суперпользователя», то есть когда человек имеет права на доступ к системным файлам смартфона и возможность редактировать их) — «Дія» проверяет это и блокирует авторизацию, поскольку устройство не является безопасным для использования документов, заявил Баник.

Справка Finance.ua:

на портале «Дія» граждане могут подать заявление на регистрацию места жительства ребенка в возрасте до 14 лет по адресу одного из родителей с одновременным снятием с регистрации с предыдущего места жительства;

ранее в мобильном приложении «Дія» стали доступны «желтые» COVID -сертификаты. Его могут сгенерировать те, кто получил первую прививку от коронавируса;

подать заявление в ЗАГС теперь можно через «Дію»;