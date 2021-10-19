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В Киеве вводят ограничения «красной» зоны карантина

В Киеве вводят ограничения «красной» зоны карантина

В Киеве с 1 ноября вводятся ограничения «красной» зоны адаптивного карантина.

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко во время срочного онлайн-брифинга.

По его словам, статистика заболеваемости коронавирусом ухудшается ежедневно. И хотя решение об отнесении города принимает Государственная комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, но городская власть в рамках своих полномочий вводит ранее заявленные карантинные ограничения.

Так, в столице с 1 ноября только при наличии отрицательного ПЦР-теста или СOVID-сертификата можно будет посещать:

  • заведения питания;
  • отели;
  • спортзалы;
  • ТРЦ;
  • учреждения социальной защиты;
  • фитнес-центры;
  • ЦПАУ;
  • управление Пенсионного фонда;
  • проводить массовые мероприятия.

Общественный транспорт закрывать не планируют, однако пользоваться им с 1 ноября будет разрешено только пассажирам, которые имеют сертификаты о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест. Проверять эти документы будут не на входе в транспорт. А выборочно-специальные группы правоохранителей.

Также в городе вводят дистанционную систему обучения для всех учащихся с 1 до 11 классов. В таком режиме школы будут работать до улучшения эпидемиологической ситуации в городе. Это решение город принял после консультаций с Министерством образования и Министерством здравоохранения.

Что касается садиков, то они продолжат работать, но соблюдая правила «красной» зоны — лишь при условии вакцинации 100% персонала заведений.

«Мы вводим эти строгие ограничения, потому что нет других вариантов, чтобы сохранить здоровье и жизнь людей. Чтобы не допустить и коллапса медицинской системы, которая может не выдержать такого наплыва больных. Поэтому я в который раз обращаюсь ко всем: вакцинируйтесь! Защитите себя и своих близких! Только так мы можем остановить стремительное распространение агрессивного вируса», — отметил Виталий Кличко.

По материалам Finance.UA
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