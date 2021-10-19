В Киеве вводят ограничения «красной» зоны карантина

В Киеве с 1 ноября вводятся ограничения «красной» зоны адаптивного карантина.
Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко во время срочного онлайн-брифинга.
По его словам, статистика заболеваемости коронавирусом ухудшается ежедневно. И хотя решение об отнесении города принимает Государственная комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, но городская власть в рамках своих полномочий вводит ранее заявленные карантинные ограничения.
Так, в столице с 1 ноября только при наличии отрицательного ПЦР-теста или СOVID-сертификата можно будет посещать:
Общественный транспорт закрывать не планируют, однако пользоваться им с 1 ноября будет разрешено только пассажирам, которые имеют сертификаты о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест. Проверять эти документы будут не на входе в транспорт. А выборочно-специальные группы правоохранителей.
Также в городе вводят дистанционную систему обучения для всех учащихся с 1 до 11 классов. В таком режиме школы будут работать до улучшения эпидемиологической ситуации в городе. Это решение город принял после консультаций с Министерством образования и Министерством здравоохранения.
Что касается садиков, то они продолжат работать, но соблюдая правила «красной» зоны — лишь при условии вакцинации 100% персонала заведений.
«Мы вводим эти строгие ограничения, потому что нет других вариантов, чтобы сохранить здоровье и жизнь людей. Чтобы не допустить и коллапса медицинской системы, которая может не выдержать такого наплыва больных. Поэтому я в который раз обращаюсь ко всем: вакцинируйтесь! Защитите себя и своих близких! Только так мы можем остановить стремительное распространение агрессивного вируса», — отметил Виталий Кличко.
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