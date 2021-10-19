С сегодняшнего дня земельные участки будут продавать вместе с недвижимостью

Сегодня, 28 октября, в Украине вступает в силу закон, по которому покупателю недвижимости одновременно в собственность переходит земля, на которой расположен дом.

Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, напоминает, что закон № 1174-IX «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно единой правовой судьбы земельного участка и размещенного на нем объекта недвижимости» вступил в силу через месяц после опубликования в газете «Голос Украины» 28 сентября 2021 года.

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Что предусматривает закон:

при покупке любого недвижимого имущества, кроме квартиры в многоквартирном доме, покупателю объекта автоматически переходит и право собственности или право пользования земельным участком;

это право распространяется как на земли, находящиеся в постоянном пользовании, так и на арендованные участки. Для арендованных земель согласия арендатора на продажу недвижимости не требуется.

Какие вопросы регулирует закон:

в случае если новый владелец недвижимости не имеет права на получение земли в постоянное пользование, то он обязан подать ходатайство в соответствующие органы власти для получения земельного участка в собственность или пользование;

также если приобретается только часть недвижимого имущества, то новый собственник имеет право использовать необходимый для него земельный участок на основании договоренности с постоянным землепользователем, право постоянного пользования при этой сделке не прекращается. Не нужно заключать отдельного договора о купле-продаже земельного участка, достаточно соглашения о приобретении имущества, где будут оговорены и «земельные» вопросы;

право собственности или пользования земельным участком в случае приобретения прав на объект незавершенного строительства возникает только в том случае, если права на такой объект уже зарегистрированы.

Справка Finance.ua:

министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко заявляет, что украинцам стоит инвестировать в землю, поскольку этот ресурс всегда будет формировать дополнительную стоимость;

за последние десять лет темпы введения жилья в эксплуатацию в Украине примерно одинаковые — около 10 млн квадратных метров в год;