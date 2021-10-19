С сегодняшнего дня земельные участки будут продавать вместе с недвижимостью

Сегодня, 28 октября, в Украине вступает в силу закон, по которому покупателю недвижимости одновременно в собственность переходит земля, на которой расположен дом.
Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, напоминает, что закон № 1174-IX «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно единой правовой судьбы земельного участка и размещенного на нем объекта недвижимости» вступил в силу через месяц после опубликования в газете «Голос Украины» 28 сентября 2021 года.
Кстати, о главных изменениях в законодательстве, которые могут касаться ваших личных средств, мы информируем в телеграм-канале Finance_ukr. Подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе всех финансовых событий!
Что предусматривает закон:
Какие вопросы регулирует закон:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Оператор ГТС в этом году получил 5,8 миллиарда гривен чистой прибыли12 ч. назад - 210 5
В Киеве вводят ограничения «красной» зоны карантина3 ч. назад - 2179 4
Из-за «Северного потока-2» в Украине взлетят тарифы на распределение газа10 ч. назад - 1126 4
В Украине монету в 25 копеек продают за сотни долларов (фото)Вчера, 17:42 - 3491 3
НАПК не увидело признаков незаконного обогащения в декларации ЗеленскогоВчера, 21:36 - 393 3
Правила использования кассовых аппаратов изменены5 ч. назад - 2929
В Киеве вводят ограничения «красной» зоны карантина3 ч. назад - 2179 4
Новый электротягач Toyota разгоняется до 25 км/чВчера, 23:25 - 1719 1
Сколько получают рабочие специалисты за один заказ (исследование)10 ч. назад - 1491
Крупнейшая сделка на украинском IT-рынке: американцы покупают разработчика Depositphotos9 ч. назад - 1428
Куртку на солнечных батареях, заряжающую смартфон, разработали в Финляндии (фото)Позавчера, 10:20 - 328
Apple представила новую линейку MacBook Pro и третье поколение AirPods19.10.2021, 12:10 - 688
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 3877 4
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 1137 1
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 2969 1