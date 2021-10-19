Кабмин запретил отключать подачу газа до конца отопительного сезона

Finance.ua как портал, заботящийся о ваших доходах, узнал, что Кабинет Министров Украины на заседании правительства 28 октября запретил до конца отопительного сезона отключать подачу газа теплопоставщикам и социальным объектам.
«До конца отопительного сезона запрещено отключать подачу газа теплоснабжающим компаниям, школам, больницам и другим объектам социальной инфраструктуры. Это значит, что в отопительный сезон вся страна будет с теплом. Несмотря на мировой энергетический кризис мы имеем достаточно ресурсов, чтобы стабильно пройти эту зиму», — отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.
По его словам, несмотря на мировой энергетический кризис, Украина в силах стабильно пройти отопительный сезон.
Он отметил, что сейчас в Украине к отоплению уже подключено 70% жилого фонда, а в начале ноября правительство рассчитывает на начало подачи тепла в 100% жилых домов.
Шмыгаль также напомнил, что благодаря годовым продуктам цена на «голубое топливо» для населения не будет меняться до завершения отопительного сезона.
Напомним, Кабинет Министров Украины обязал поставщика «последней надежды» (ПОН), которым является «Газопоставляющая компания „Нафтогаз Украины“», в октябре-ноябре 2021 года поставлять природный газ бытовым потребителям по фиксированным ценам:
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