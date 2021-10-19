Кабмин запретил отключать подачу газа до конца отопительного сезона

Finance.ua как портал, заботящийся о ваших доходах, узнал, что Кабинет Министров Украины на заседании правительства 28 октября запретил до конца отопительного сезона отключать подачу газа теплопоставщикам и социальным объектам.

«До конца отопительного сезона запрещено отключать подачу газа теплоснабжающим компаниям, школам, больницам и другим объектам социальной инфраструктуры. Это значит, что в отопительный сезон вся страна будет с теплом. Несмотря на мировой энергетический кризис мы имеем достаточно ресурсов, чтобы стабильно пройти эту зиму», — отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, несмотря на мировой энергетический кризис, Украина в силах стабильно пройти отопительный сезон.

Он отметил, что сейчас в Украине к отоплению уже подключено 70% жилого фонда, а в начале ноября правительство рассчитывает на начало подачи тепла в 100% жилых домов.

Шмыгаль также напомнил, что благодаря годовым продуктам цена на «голубое топливо» для населения не будет меняться до завершения отопительного сезона.

Напомним, Кабинет Министров Украины обязал поставщика «последней надежды» (ПОН), которым является «Газопоставляющая компания „Нафтогаз Украины“», в октябре-ноябре 2021 года поставлять природный газ бытовым потребителям по фиксированным ценам:

для бюджетных организаций цена на газ составит 16,6 гривен за кубометр (с НДС и без доставки);

и без доставки); для бытовых потребителей останется на уровне 7,96 грн/куб. м.

Справка Finance.ua:

ранее Киевская городская государственная администрация повысила тарифы на тепло и горячую воду в Киеве для некоторых категорий потребителей;

в частности, бюджетные организации будут покупать тепловую энергию по цене 2732,04 грн за Гкалл (с НДС ), религиозным организациям установлен тариф 2689,51 грн за Гкалл (с НДС ), а другим категориям потребителей — 2876,71 грн за Гкалл (с НДС );

), религиозным организациям установлен тариф 2689,51 грн за Гкалл (с ), а другим категориям потребителей — 2876,71 грн за Гкалл (с ); что касается горячего водоснабжения, то его стоимость повысится для бюджетных организаций до 134,54 грн за куб. м (с НДС ), для религиозных организаций — до 133,02 грн за куб. м (с НДС ), а для других категорий потребителей — до 141,07 грн за куб. м (с НДС ).

Кстати, в телеграм-канале Finance_ukr мы часто публикуем лайфхаки, как экономить на оплате коммунальных услуг.