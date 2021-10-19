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Нафтогаз разрабатывает программы по увеличению использования биогаза - Витренко

Нафтогаз разрабатывает программы по увеличению использования биогаза - Витренко

НАК «Нафтогаз Украины» работает над разработкой программ по увеличению использования биогаза, в том числе биометана.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

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«В ближайшее время необходимо представить национальные программы, которые позволят значительно увеличить производство биогаза и, в частности, биометана. Знаю, что этому вопросу придают большое значение правительство и Президент Украины», — рассказал председатель правления Нафтогаза Юрий Витренко.

По его словам, на сегодня использование биогаза и биомассы для нужд отопления сдерживает законодательно закрепленная скидка для потребителей на тепло, произведенное из биоресурсов, по сравнению с ценой тепла из газа. Что уменьшает привлекательность такого бизнеса для инвесторов.

В то же время глава Нафтогаза отметил, что новые направления деятельности, такие как производство биогаза, биометана и «зеленого водорода», имеют большое значение для развития компании.

«Нафтогаз — газовая компания. А это значит, что мы будем заниматься и биогазом, и водородом, ведь водород — это также газ. Все, что касается газа, — это к нам», — подытожил Витренко.

По материалам Укринформ
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