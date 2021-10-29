Думай, как Уоррен Баффет: главные правила миллиардера для финансовой безопасности

Немало успешных предпринимателей интуитивно используют тяжелые времена, чтобы лучше услышать рынок и своего клиента, внедряя инновации там, где это необходимо, укрепляя свои компании. На фоне событий, которые меняют мир, финансовые советы американского миллиардера Уоррена Баффета как никогда актуальны.

Об этом пишет Entrepreneur

Напомним, Forbes оценивает капитал легендарного инвестора в 105 миллиардов долларов.

Сначала заплатите себе. Уоррен Баффет неоднократно отмечал и демонстрировал, что следует придерживаться принципа «сначала заплати себе», отложив часть своих средств. Многие предприниматели идут ва-банк, создавая собственные компании и живут ради больших доходов. Однако не всегда все идет по плану.

Реклама

Обычно люди, которые наиболее защищены в финансовом плане, очень дисциплинированные в этой сфере. Они не ожидали лучшего времени для того, чтобы начать инвестировать или откладывать. С консультантами или без них они выяснили, сколько им нужно иметь для выхода на пенсию, и прежде всего научились откладывать деньги.

Следующий шаг — покрытие собственных нужд. Наименьшую часть своих доходов они использовали для рисковых активов или приобретение предметов роскоши. Состоятельные люди как можно раньше начинают изучать и практиковать финансовую дисциплину, и делают это на постоянной основе.

Больше финансовых советов и лайфхаков для вашего кошелька мы публикуем в телеграм-канале Finance_ukr. Присоединяйтесь и вы!  323;

Осторожно тратьте «большие» деньги. Если вы планируете приобрести роскошный дом, выберите дом и месторасположение, которые позволят его с легкостью перепродать или использовать для аренды, дополнительного дохода или налоговых льгот. Кроме того, можно жить в консервативном доме и арендовать роскошные помещения для отдыха с друзьями и родными. Также можно взять пример с Баффета и приобрести слегка подержанный автомобиль.

Будьте осторожны с кредитами. Уоррен Баффет много раз говорил, если вы покупаете ненужные вещи, то в лучшем случае скоро их продадите.

Кредитки могут быть самой большой потерей заработка и сбережений. Если вы учитываете опыт легендарного инвестора, то делаете ставку на наличные.

При использовании кредитных карточек необходимо овладеть системами, которые позволяют оптимизировать эти процессы, иметь высокий кредитный рейтинг и сохранить за собой возможность получить максимальный кредит при необходимости, платя минимальный процент или вообще ничего.