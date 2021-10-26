Илон Маск рассказал, какими криптовалютами владеет

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск является одним из самых известных поклонников криптовалют в мире. Миллиардер неоднократно влиял на стоимость цифровых валют, что свидетельствует о его роли в этой сфере, пишет CNBC.
Бизнесмен ранее заявлял, что не стоит вкладывать все в криптовалюту. Маск отмечал, что настоящая ценность – это создание продуктов и предоставление услуг, а не деньги в любом формате.
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Лидер рейтинга Forbes признался, что владеет лишь тремя цифровыми монетами:
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Несколько раз в течение 2021 года Илон Маск публиковал фото своего щенка породы шиба-ину в твиттер, что, по всей вероятности, способствовало росту цены цифровой монеты Shiba inu. Однако он не покупает эту криптовалюту.
Почему Илон Маск поддерживает Dogecoin? То, что основатель Tesla поддерживает Dogecoin – не новость. Он начал твитить об этой криптовалюте еще в 2019 году. Он даже шутил, что в будущем Dogecoin может стать резервной валютой.
“Dogecoin был создан как шутка, чтобы посмеяться над криптовалютами. Судьба любит иронию. Что может быть наиболее ироничным? То, что криптовалюта, которая началась с шутки, станет настоящей валютой”, – говорил Илон Маск в мае.
Маск добавил, что многие люди, с которыми он общается на производственных линиях Tesla или SpaceX (они не являются финансовыми экспертами или технологами из Кремниевой долины), владеют криптовалютой-мемом. По словам бизнесмена, поэтому он решил поддержать именно Dogе – это криптовалюта простых людей.
Актуальная стоимость криптовалют согласно CoinDesk на момент написания новости:
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