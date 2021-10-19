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Ванкувер станет первым в мире городом, обогреваемым от добычи Bitcoin

Ванкувер станет первым в мире городом, обогреваемым от добычи Bitcoin

Канадский город Норт-Ванкувер, который входит в агломерацию Большого Ванкувера, может первым в мире начать использование тепловой энергии от майнинга Bitcoin для отопления жилья.

Городской энергооператор заключил 12-летний контракт с майнинговыми компаниями MintGreen и CSO Blockstream на поставку тепла, сообщает nasdaq.

Кто отопит Ванкувер теплом от майнинга Bitcoin. Компания MintGreen будет использовать цифровые котлы для рекуперации более 96% электроэнергии, которая идет на добычу криптовалюты, в тепловую энергию для отопления и нужд промышленности.

Запустят систему в следующем году, что предотвратит выброс более 20 тыс. тонн парниковых газов на 1 МВт в сравнении с выбросами тепла, которое производится при сжигании природного газа.

Пилотный проект MintGreen Digital Boiler может стать стартовой площадкой для будущих возможностей, поскольку население и инфраструктура города Норт-Ванкувер продолжают расти.

Почему Ванкувер выбрал экзотический способ отопления? Норт-Ванкувер — город-сателлит Большого Ванкувера — сейчас переживает стремительное увеличение числа жителей. Поэтому нужны дополнительные мощности для отопления домов и предприятий. Тепло, которое выделяется при майнинге Bitcoin, является одним из путей их получения.

Сейчас более 97% тепла для снабжения Норт-Ванкувера производят гидроэлектростанции. Также используется энергия работающих на природном газе котлов, тепловые насосы, технологии рекуперации тепла от охлаждения зданий и солнечные тепловые панели.

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Но в 2019 году городской совет Норт-Ванкувера обратился к жителям с предложением увеличить свои целевые показатели по сокращению выбросов парниковых газов на 80% к 2040 году в сравнении с уровнем 2007 года и достичь чистого нуля до 2050 года.

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Более того, в 2029 году вступит в силу предлагаемый федеральным правительством налог на выбросы углерода в размере 170 канадских долларов за тонну. Это приведет к увеличению стоимости природного газа и, соответственно, росту стоимости коммунальных услуг. Чтобы сгладить рост цен, городской совет Норт-Ванкувера и начал продвигать программу энергосбережения.

Инициатива городского совета Ванкувера станет новейшим экологически чистым примером сотрудничества криптоэнтузиастов и энергетиков.

По материалам The page
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