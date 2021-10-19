Ванкувер станет первым в мире городом, обогреваемым от добычи Bitcoin

Канадский город Норт-Ванкувер, который входит в агломерацию Большого Ванкувера, может первым в мире начать использование тепловой энергии от майнинга Bitcoin для отопления жилья.
Городской энергооператор заключил 12-летний контракт с майнинговыми компаниями MintGreen и CSO Blockstream на поставку тепла, сообщает nasdaq.
Кто отопит Ванкувер теплом от майнинга Bitcoin. Компания MintGreen будет использовать цифровые котлы для рекуперации более 96% электроэнергии, которая идет на добычу криптовалюты, в тепловую энергию для отопления и нужд промышленности.
Запустят систему в следующем году, что предотвратит выброс более 20 тыс. тонн парниковых газов на 1 МВт в сравнении с выбросами тепла, которое производится при сжигании природного газа.
Пилотный проект MintGreen Digital Boiler может стать стартовой площадкой для будущих возможностей, поскольку население и инфраструктура города Норт-Ванкувер продолжают расти.
Почему Ванкувер выбрал экзотический способ отопления? Норт-Ванкувер — город-сателлит Большого Ванкувера — сейчас переживает стремительное увеличение числа жителей. Поэтому нужны дополнительные мощности для отопления домов и предприятий. Тепло, которое выделяется при майнинге Bitcoin, является одним из путей их получения.
Сейчас более 97% тепла для снабжения Норт-Ванкувера производят гидроэлектростанции. Также используется энергия работающих на природном газе котлов, тепловые насосы, технологии рекуперации тепла от охлаждения зданий и солнечные тепловые панели.
Кстати, об интересных нововведениях и финансовых новостях в других странах мы также пишем в телеграм-канале Finance_ukr. Присоединяйтесь и вы! 🤫
Но в 2019 году городской совет Норт-Ванкувера обратился к жителям с предложением увеличить свои целевые показатели по сокращению выбросов парниковых газов на 80% к 2040 году в сравнении с уровнем 2007 года и достичь чистого нуля до 2050 года.
Читайте также: В JPMorgan назвали причину резкого роста курса Bitcoin
Более того, в 2029 году вступит в силу предлагаемый федеральным правительством налог на выбросы углерода в размере 170 канадских долларов за тонну. Это приведет к увеличению стоимости природного газа и, соответственно, росту стоимости коммунальных услуг. Чтобы сгладить рост цен, городской совет Норт-Ванкувера и начал продвигать программу энергосбережения.
Инициатива городского совета Ванкувера станет новейшим экологически чистым примером сотрудничества криптоэнтузиастов и энергетиков.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинские врачи будут получать зарплаты от 20 тысяч гривен: министр назвал датуПозавчера, 13:00 - 1818 12
Кто должен платить штраф, если пассажир не имеет «ковидных» документовВчера, 16:33 - 1331 11
В чем проблема с курсом доллара — разъяснение секретаря СНБОВчера, 14:45 - 4397 9
Украина при необходимости продаст Молдове 700 млн кубов газаВчера, 12:41 - 932 8
Не только доллар: в какой валюте хранить деньги в 2021 годуВчера, 10:00 - 2918 5
Какие документы будут проверять в Украине во время карантинаВчера, 16:15 - 13726 4
В чем проблема с курсом доллара — разъяснение секретаря СНБОВчера, 14:45 - 4397 9
Регистрация авто: в МВД напомнили о нововведенияхВчера, 17:03 - 3194
Не только доллар: в какой валюте хранить деньги в 2021 годуВчера, 10:00 - 2918 5
25 октября 2019 в наличном обращении появилась банкнота 1000 гривен (инфографика)Вчера, 09:00 - 1988 2
Apple представила новую линейку MacBook Pro и третье поколение AirPods19.10.2021, 12:10 - 547
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 3708 3
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 1097 1
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 2855 1
Роботы-патрульные начали следить за порядком в Сингапуре12.09.2021, 11:56 - 2266 1