В JPMorgan назвали причину резкого роста курса Bitcoin

Курс Bitcoin обновил исторический максимум из-за опасений по поводу инфляции. Часть инвесторов считает, что криптовалюта лучше защищает от обесценивания, чем золото.

К такому выводу пришли стратеги JPMorgan Chase & Co., пишет Bloomberg.

20 октября курс Bitcoin обновил исторический максимум. Он достигал $ 66 974 за монету.

В JPMorgan Chase & Co. считают, что это связано не с запуском первого биржевого Bitcoin-фонда BITO.

«Сам по себе запуск BITO вряд ли вызовет новую фазу вливания большого количества свежего капитала в Bitcoin. Вместо этого мы считаем, что восприятие Bitcoin как лучшей защиты от инфляции, чем золото, является основной причиной текущего подъема, что вызвало переход от золотых ETF к Bitcoin-фондам, который начался с сентября», – отметили стратеги JPMorgan.

Они прогнозируют дальнейший рост курса криптовалюты в этом году.