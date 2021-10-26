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LinkedIn запустил платформу для фрилансеров

LinkedIn запустил платформу для фрилансеров

Социальная сеть для поиска работы LinkedIn полноценно запустила платформу для фрилансеров Service Marketplace во всех странах.

Об этом сообщает TechCrunch.

Как отмечает издание, таким образом LinkedIn начнет конкурировать с такими сервисами для фрилансеров, как Fiverr и Upwork. Платформа Service Marketplace предлагает пользователю настроить профиль фрилансера, а потенциальный заказчик может найти исполнителя на краткосрочную работу и договориться о ее выполнении.

Как пишет издание, компания начала тестировать платформу в феврале этого года в США. С тех пор новый сервис привлек около 2 млн пользователей из почти 800 миллионов пользователей LinkedIn.

Чтобы завести профиль фрилансера, нужно внести соответствующие изменения в своем профиле LinkedIn. На данный момент на платформе есть около 250 категорий, их число хотят довести до 500 в ближайшее время.

По материалам НВ
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