LinkedIn запустил платформу для фрилансеров

Социальная сеть для поиска работы LinkedIn полноценно запустила платформу для фрилансеров Service Marketplace во всех странах.
Об этом сообщает TechCrunch.
Как отмечает издание, таким образом LinkedIn начнет конкурировать с такими сервисами для фрилансеров, как Fiverr и Upwork. Платформа Service Marketplace предлагает пользователю настроить профиль фрилансера, а потенциальный заказчик может найти исполнителя на краткосрочную работу и договориться о ее выполнении.
Как пишет издание, компания начала тестировать платформу в феврале этого года в США. С тех пор новый сервис привлек около 2 млн пользователей из почти 800 миллионов пользователей LinkedIn.
Чтобы завести профиль фрилансера, нужно внести соответствующие изменения в своем профиле LinkedIn. На данный момент на платформе есть около 250 категорий, их число хотят довести до 500 в ближайшее время.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине монету в 25 копеек продают за сотни долларов (фото)Позавчера, 17:42 - 3958 10
В Киеве вводят ограничения «красной» зоны карантинаВчера, 15:24 - 2978 9
Оператор ГТС в этом году получил 5,8 миллиарда гривен чистой прибылиВчера, 06:45 - 291 5
Из-за «Северного потока-2» в Украине взлетят тарифы на распределение газаВчера, 08:35 - 1394 3
В Украине спрогнозировали закрытие банковских отделений: что будет вместо нихВчера, 14:37 - 2086 2
Правила использования кассовых аппаратов измененыВчера, 14:01 - 7843
В Киеве вводят ограничения «красной» зоны карантинаВчера, 15:24 - 2978 9
В Украине спрогнозировали закрытие банковских отделений: что будет вместо нихВчера, 14:37 - 2086 2
В Польше вводят новый обязательный документ для водителей из других странВчера, 19:12 - 1982
Сколько получают рабочие специалисты за один заказ (исследование)Вчера, 09:02 - 1742
Куртку на солнечных батареях, заряжающую смартфон, разработали в Финляндии (фото)26.10.2021, 10:20 - 345
Apple представила новую линейку MacBook Pro и третье поколение AirPods19.10.2021, 12:10 - 698
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 3892 4
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 1144 1
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 2980 1