В бюджет Киева поступит более 90 млн грн от продажи земельных участков

В столичный бюджет может поступить более 90 млн грн от продажи земельных участков.

Такой проект решения поддержали 27 октября на заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений.

По словам депутата Киевсовета, председателя комиссии Михаила Терентьева, в городской бюджет систематически поступают денежные средства от проведения экспертной денежной оценки земельных участков, которые подлежат продаже, продажи участков и права аренды на них на земельных торгах, а также прямой продажи земельных участков.

«Запуск открытого рынка земли предоставил возможность регулярного наполнения бюджета Киева. Средства от продажи земельных участков поступают в специальный фонд, который включает в себя бюджет развития. За его счет финансируется Программа экономического и социального развития, которая обеспечивает функционирование приоритетных направлений деятельности нашего города», – отметил он.

Депутат добавил, что в условиях вероятного приближения к «красной» зоны и ограничений и вызовов, к которым она приведет, эффективное сотрудничество властей и бизнеса является важным.