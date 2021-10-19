В бюджет Киева поступит более 90 млн грн от продажи земельных участков

В столичный бюджет может поступить более 90 млн грн от продажи земельных участков.
Такой проект решения поддержали 27 октября на заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений.
По словам депутата Киевсовета, председателя комиссии Михаила Терентьева, в городской бюджет систематически поступают денежные средства от проведения экспертной денежной оценки земельных участков, которые подлежат продаже, продажи участков и права аренды на них на земельных торгах, а также прямой продажи земельных участков.
«Запуск открытого рынка земли предоставил возможность регулярного наполнения бюджета Киева. Средства от продажи земельных участков поступают в специальный фонд, который включает в себя бюджет развития. За его счет финансируется Программа экономического и социального развития, которая обеспечивает функционирование приоритетных направлений деятельности нашего города», – отметил он.
Депутат добавил, что в условиях вероятного приближения к «красной» зоны и ограничений и вызовов, к которым она приведет, эффективное сотрудничество властей и бизнеса является важным.
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