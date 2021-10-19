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Правила использования кассовых аппаратов изменены

Правила использования кассовых аппаратов изменены

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал от Главного управления ГНС во Львовской области, что с 17 сентября 2021 года действуют изменения правил использования регистраторов расчетных операций (РРО) и программных регистраторов расчетных операций (ПРРО).

Что меняется:

  • ПРРО может быть установлен и использоваться только на устройстве, принадлежащем субъекту хозяйствования на праве собственности, владения, пользования, на которого зарегистрировано ПРРО;
  • расчетные операции на таком ПРРО могут проводить только те лица, сертификаты электронных подписей и печатей которых внесены в реестр ПРРО о таком ПРРО;
  • ПРРО может использоваться усовершенствованная электронная печать юрлица, ФЛП, создателем которой является такое лицо;
  • использование в ПРРО квалифицированной или усовершенствованной электронной печати возможно при условии доступа к личному ключу печати только создателя (уполномоченного представителя создателя) электронной печати и защиты такого ключа от несанкционированного доступа других лиц, и с соблюдением требований Закона Украины «Об электронных доверительных услугах» и Закона «Об электронных документах и электронном документообороте»;
  • использовать ПРРО во время оптовой и/или розничной торговли горючим запрещается.

Справка Finance.ua:

  • количество регистраторов расчетных операций в Украине, включая программные РРО, за 10 месяцев 2021 года возросло на 29% по сравнению с соответствующим периодом 2020-го;
  • в отдельных случаях налоговая служба может отказать в регистрации программного регистратора расчетных операций;
  • фискальный кассовый чек в Украине дополнили новой строкой. В чеке могут указывать номер акцизной марки на приобретаемый алкоголь.

Кстати, о главных изменениях в законодательстве, которые могут касаться ваших личных средств, мы информируем в телеграм-канале Finance_ukr. Подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе всех финансовых событий.

По материалам Finance.UA
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