Правила использования кассовых аппаратов изменены

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал от Главного управления ГНС во Львовской области, что с 17 сентября 2021 года действуют изменения правил использования регистраторов расчетных операций (РРО) и программных регистраторов расчетных операций (ПРРО).
Что меняется:
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