В Киеве мошенники пытались продать за $1 млн чужие земельные участки — СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила группу мошенников, которые специализировались на незаконном отчуждении участков и других махинациях с землей.

Как сообщается, злоумышленники противоправно завладели несколькими гектарами территориальной общины Киева и пытались продать их за $1 млн.

Чтобы реализовать сделку, они использовали поддельные договоры и акты о праве собственности.

В апреле 2021 года злоумышленники подали в один из районных судов Николаевской области фальшивые документы на четыре земельных участка в столице, для их передачи в собственность подконтрольной коммерческой структуре.



Фото: СБУ

После получения положительного судебного решения и внесения данных в Госреестр прав на недвижимое имущество дельцы подыскивали клиентов для продажи незаконно полученных земельных площадей и были задержаны при попытке реализации сделки непосредственно во время передачи денег.



Фото: СБУ

Начато уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) УК Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 12 лет лишения свободы.