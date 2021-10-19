В Киеве мошенники пытались продать за $1 млн чужие земельные участки — СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила группу мошенников, которые специализировались на незаконном отчуждении участков и других махинациях с землей.
Как сообщается, злоумышленники противоправно завладели несколькими гектарами территориальной общины Киева и пытались продать их за $1 млн.
Чтобы реализовать сделку, они использовали поддельные договоры и акты о праве собственности.
В апреле 2021 года злоумышленники подали в один из районных судов Николаевской области фальшивые документы на четыре земельных участка в столице, для их передачи в собственность подконтрольной коммерческой структуре.
Фото: СБУ
После получения положительного судебного решения и внесения данных в Госреестр прав на недвижимое имущество дельцы подыскивали клиентов для продажи незаконно полученных земельных площадей и были задержаны при попытке реализации сделки непосредственно во время передачи денег.
Фото: СБУ
Начато уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) УК Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 12 лет лишения свободы.
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