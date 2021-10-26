Mercedes-Benz C-Class получил новую гибридную версию

Немецкая компания Mercedes-Benz представила новую версию популярной модели С-Class. Гибридная PHEV-версия будет доступна с кузовами седан и универсал, а запас хода на электротяге достигает 100 км.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. После недавнего запуска нового поколения C-Class семейство пополнили версии C 300 e и C 300 e Estate с гибридным силовым агрегатом PHEV. Учитывая, что запас хода на электротяге вырос до более чем 100 км, повседневные маршруты можно по большей части преодолевать в полностью электрическом режиме без использования двигателя внутреннего сгорания.

Гибридный силовой агрегат новинки состоит из 2-литрового 4-цилиндрового бензинового двигателя М 254. Он развивает мощность 204 л.с., а крутящий момент составляет 320 Нм. В блоке с автоматической трансмиссией установлен тяговый электромотор, который имеет в своем арсенале 129 л.с. и 440 Нм. Суммарная мощность силового агрегата достигает 313 л.с., а крутящий момент достигает 550 Нм.



Благодаря рекуперации кинетическая энергия восстанавливается при замедлении или движении под уклон. Мощность системы превышает 100 кВт. Кроме того, водитель самостоятельно может выбрать режим рекуперации с помощью подрулевых переключателей во всех режимах, кроме Sport.