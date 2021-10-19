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Впервые в мире: Volvo превратил машинку Lego в настоящий погрузчик (видео)

Впервые в мире: Volvo превратил машинку Lego в настоящий погрузчик (видео)

Компания Volvo Construction Equipment использовала модель серии LEGO Technic для создания реальной строительной машины. Обычно все бывает наоборот – уже существующие автомобили превращаются в масштабные детские модельки.

В 2018 году инженеры и дизайнеры Volvo CE и LEGO создали фронтальный погрузчик ZEUX, который затем стал прообразом настоящей строительной машины LX03, построенной на агрегатах серийного погрузчика L25 Electric. В ее основе лежит рама ножничного типа, с одной стороны которой закреплен ковш, с другой — противовес в виде блока батарей.

Фронтальный погрузчик LX03 полностью автономен, а для того, чтобы зачерпнуть грунт, ему достаточно просто опустить заднюю часть. Машина оснащена двумя электромоторами: один — для движения (36 кВт), другой — для гидравлики (32 кВт). Батарея емкостью 40 кВт∙ч обеспечивает от двух до восьми часов автономной работы.

По утверждению создателей, это первый случай в истории, когда игрушечная модель Lego превратилась в реально работающую машину.

Напомним, что компания Volvo представила в США беспилотный грузовик. Опытная машина создана на базе флагманской модели марки для магистральных перевозок VNL.

По материалам РБК-Украина
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