Владельцы «еврономеров» возвращают автомобили в Европу

Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, узнал у Укравтопрома, почему «еврономера» возвращают в Европу.
Владельцы гибридных «евроблях» вывозят свои автомобили в Литве для продажи. К этому их побуждает отсутствие возможности растаможить машины по льготным условиям до середины ноября 2021 года. Однако на границе таможенники выписывают им огромные штрафы — 170 тыс. грн.
Оставлять же свои «еврономера» в Украине их владельцы не хотят из-за ряда угроз, которые они испытывают после окончания льготного периода, наступающего 10 ноября.
Растаможивать же по полной ставке эти автомобили их владельцы тоже не хотят.
Кроме того, владельцы «еврономеров» жалуются на то, что работники таможни отказываются выпускать автомобили из страны с уплатой штрафа в 8 500 грн.
«Впрочем, есть и те, кто подходит к решению вопроса радикально. Не желая легализовать авто по полной цене (или вывозить его обратно за границу), люди просто сжигают машины. Причем называют это протестом», — пишет Укравтопром.
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