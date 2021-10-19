Стартовали продажи первого в мире летающего мотоцикла за 700 тысяч долларов (фото, видео)

Впервые в мире в открытой продаже появился летающий мотоцикл. Аппарат под названием XTurismo Limited Edition доступен в Японии.

Об этом сообщает Reuters.

В Японии поступил в продажу первый в мире летающий мотоцикл XTurismo Limited Edition. Летательный аппарат разработал японский стартап A.L.I. Technologies Inc., который специализируется на производстве дронов. В реализации проекта принимали участие японские промышленные компании Mitsubishi Electric и Kyocera.

С мотоциклом аппарат роднят посадка и органы управления. Гибридная силовая установка аэробайка включает двигатель внутреннего сгорания, который заряжает батарею, а та питает несущие винты. Их у машины шесть: два больших расположены под корпусом и создают основную подъемную силу, еще четыре установлены по бокам и позволят менять направление движения.



Фото: Reuters

Максимальная скорость составляет 100 км/ч, а максимальное время в воздухе – 40 минут. Аэробайк XTurismo Limited Edition достигает в длину 3,7 м, его ширина составляет 2,4 м, а высота – 1,5 м. Масса – 300 кг, а максимальная грузоподъемность – 100 кг.

Поставки начнутся в первой половине 2022 года. Цена – 77,7 млн иен или, в пересчете, 680 тысяч долларов.

Строгое законодательство Японии не позволяет подобным летающим транспортным средствам свободно передвигаться в воздушном пространстве, используя для взлета и посадки дороги общего пользования. Однако разработчики надеются, что их аэробайк смогут использовать спасательные команды, чтобы добраться до различных труднодоступных мест.