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Перерасчет пенсий: кто получит надбавку до конца 2021 года

Перерасчет пенсий: кто получит надбавку до конца 2021 года

Надбавки к пенсиям за выслугу лет до конца 2021 года получат большинство работников бюджетной сферы. Это касается медиков, государственных служащих, педагогических работников и других, которые имеют достаточный страховой стаж.

Об этом сообщает Пенсионный курьер со ссылкой на разъяснение ПФУ.

Для расчета размера надбавки применяется формула: средний оклад х % надбавки за выслугу лет = сумма надбавки.

В ПФУ отметили, что пенсионеры бюджетной сферы, которые продолжают работать после достижения пенсионного возраста, не могут рассчитывать на повышение пенсии за выслугу лет. В соответствии со ст. 7 Закона Украины «О пенсионном обеспечении», пенсии за выслугу лет назначаются после ухода с работы, дающей право на эту пенсию.

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«Поэтому, если человеку назначена пенсия за выслугу лет в соответствии со ст. 55 указанного закона и в дальнейшем он трудоустроился — то ли по основному месту работы, то ли по совместительству, на должность, которая дает право на пенсию за выслугу лет, он не будет иметь права на продление выплаты пенсии за выслугу лет», — говорится в разъяснении.

В ПФУ уточнили, что обо всех обстоятельствах, которые могут повлиять на изменение размера пенсионной выплаты или прекращение ее выплаты, пенсионеры обязаны уведомлять органы Пенсионного фонда.

Напомним, что пенсионеры, которые продолжают работать, могут через два года после назначения пенсии (или предыдущего перерасчета) обратиться в Пенсионный фонд для перерасчета пенсии.

Справка Finance.ua:

  • власти собираются провести индексацию для всех категорий украинских пенсионеров;
  • инструкция — как сформировать и подать заявление на перерасчет пенсии онлайн на портале Пенсионного фонда Украины.

Как накопить на пенсию? Как докупить страховой стаж к пенсии? Стоит ли вкладывать в НПФ? Ответы на эти и другие вопросы о пенсиях вы сможете найти в в телеграм-канале Finance_ukr.

По материалам РБК-Украина
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